El Barça se pone líder con el regreso de Lamine Yamal

El internacional español volvió con efecto inmediato en la remontada (2-1) sobre una exigente Real Sociedad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona se impuso (2-1) este domingo a la Real Sociedad para aprovechar el derbi madrileño del sábado y arrebatar el liderato de LaLiga EA Sports al Real Madrid, gracias a la remontada que fabricó Lamine Yamal nada más volver de lesión.

El equipo de Hansi Flick se colocó líder (19 puntos por 18 de los blancos) tras dar la vuelta al resultado adverso en el Estadi Olímpic Lluís Companys, de nuevo casa azulgrana, como hace tres días contra el Real Oviedo. La Real anuló bien al Barça e incluso se adelantó por medio de Álvaro Odriozola, pero antes del descanso Jules Koundé empató con un cabezazo.

Los vascos se soltaron más en ataque en la reanudación pero el cuadro local celebró el regreso después de cuatro partidos de un Lamine que, nada más entrar, regateó, ganó la línea de fondo y puso la pelota en la cabeza de Robert Lewandowski para el 2-1. El tramo final fue un inquietante ida y vuelta que no dejó más goles.

Como recordó Sergio Francisco, el Barça está ganando pero también está sufriendo, y los vascos cumplieron con la sentencia. Para desgracia del técnico 'txuri-urdin', se cumplieron los dos axiomas, pero la Real compitió en casa del campeón y dio continuidad a las buenas sensaciones de su vital victoria sobre el Mallorca.

Los de San Sebastián se hicieron fuertes por dentro y complicaron la asociación de un Barça con mucha novedad ante la plaga de bajas. Ni Dro, ni Rooney tuvieron mucho protagonismo, tampoco tuvo que lucir en exceso Szczesny bajo palos, y los locales buscaron a Marcus Rashford. El inglés sí desbordó y probó su fuerte disparo contra un Álex Remiro salvador para los visitantes.

Con un Barça algo atascado, la Real dobló la apuesta pillando un mal repliegue rival para hacer el 0-1 entre Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal. El gol en contra activó a los locales, pero Remiro hizo un nuevo milagro e Igor Zubeldia evitó también el tanto de Pedri. Sin embargo, el primer tiempo se hizo largo por poco para la Real, que encajó el 1-1 en un córner en el 43'.

Koundé se elevó sin oposición para lograr un gol psicológico, aunque los vascos se quitaron los grilletes defensivos y se fueron más al ataque en la reanudación. Flick metió a Dani Olmo en el descanso y, a la hora de encuentro, devolvió al verde a un sonriente Lamine Yamal. El internacional español tenía ganas y tardó un minuto en dar la asistencia del 2-1 a Lewandowski.

El Barça se contagió por momentos, se gustó quizá en exceso y no sentenció entre 'jogo bonito', más expeditivo Rashford pero sin puntería. Mientras, la Real pudo estropear la fiesta en Montjuic, con una doble ocasión de Oyarzabal y el peligro de la entrada de Take Kubo, quien reventó el larguero una clara opción para empatar.

Los de Flick aceptaron el ida y vuelta, pero no llegó el tercero, pese a que Lamine lo tuvo, pero en fuera de juego, o Lewandowski perdonó justo después de la de Kubo. Al final, los locales buscaron a Pedri para manejar el desenlace, controlar el balón y atar la cuarta victoria seguida y el liderato de la Liga tras la derrota (5-2) del Real Madrid ante el Atlético.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - REAL SOCIEDAD, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Kounde, Araujo, Christensen, Gerard Martín (Eric García, min.78); Frenkie de Jong, Pedri (Casadó, min.95), Dro (Olmo, descanso), Roony (Lamine, min.58), Rahsford (Ferran, min.78) y Lewandowski.

REAL SOCIEDAD: Remiro; Odriozola (Sergio Gómez, min.57), Zubeldia, Caleta-Car, Aihen; Gorrotxategi, Marín (Brais Méndez, min.67), Turrientes (Soler, min.66), Guedes (Kubo, min.57), Barrenetxea (Sadiq, min.81) y Oyarzabal.

--GOLES:

0 - 1, min.31, Odriozola.

1 - 1, min.43, Koundé.

2 - 1, min.59, Lewandowski.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Koundé (min.82) por parte del Barça. Y a Zubeldia (min.17) en la Real.

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys, 50.103 espectadores.