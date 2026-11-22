Barça Femení - FCB

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení y el Real Madrid volvieron en la duodécima jornada de la Liga F Moeve 2026-2027 a la senda de la victoria liguera al imponerse al Athletic Club (6-0) y al Granada CF (1-5), respectivamente, mientras que el Atlético de Madrid les sigue persiguiendo tras ganar (1-3) a la SD Eibar.

En el Estadi Johann Cruyff, el líder volvió a ser inaccesible este domingo y olvidó el traspié de la semana pasada con el empate ante el Deportivo ABANCA con una sólida victoria ante el Athletic Club para mantenerse firme en la cabeza de la clasificación antes del último parón internacional.

Esta vez, y pese a haber tenido partido de Liga de Campeonas el jueves, el técnico Pérez Romeu no rotó demasiado y con sus mejores armas de mediocampo hacia arriba desarboló al Athletic Club con los tantos de Aicha Cámara, Elene Gurtubay en propia puerta y el doblete de la noruega Caroline Graham Hansen antes de la hora de juego, con Ewa Pajor y la joven de 15 años Mayssa Baha cerrando la goleada.

De este modo, el actual campeón mantiene su ventaja de cuatro puntos sobre el segundo clasificado, el Real Madrid, que horas antes le había presionado con su goleada por 1-5 en su visita al Granada CF, aunque otra vez tuvo que ir a remolque y remontar un partido, sin sufrir tanto en esta ocasión.

El equipo madridista llegaba a la ciudad nazarí tras empatar sus dos últimos partidos y volvió a abrir una puerta a la sorpresa tras el 1-0 de Raquel pasada la media hora. Sin embargo, justo antes del descanso aparecieron Keukelaar y Bruun para hacer un doblete fulgurante y voltear el marcador. En la reanudación, las visitantes sentenciaron con un tanto de Caruso y un doblete de Athenea del Castillo.

Por detrás de los dos primeros clasificados sigue a seis puntos el Atlético de Madrid que continúa con su buen momento al imponerse por 1-3 a la SD Eibar con un doblete de la delantera noruega Synne Jensen, que se afianza entre las mejores goleadoras del campeonato con diez goles.

La cuarta posición de la clasificación es ahora para el Madrid CFF, que se llevó uno de los duelos atractivos del fin de semana al golear por 0-3 al Costa Adeje Tenerife y olvidar así una mala semana con la sorpresiva eliminación en la Copa de la Reina Iberdrola.

Además, el Logroño United se alejó del descenso con una buena victoria con remontada por 3-1 en un duelo directo con el Deportivo Alavés, mientras que la Real Sociedad olvidó el derbi ante el Athletic Club con una trabajada victoria por 1-0 ante un Sevilla FC que cae a puestos de descenso tras la victoria del FC Badalona Women por 2-1 ante el Deportivo ABANCA para romper una racha de siete jornadas sin ganar.