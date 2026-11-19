BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barça Femení goleó (6-0) al Servette este jueves en la quinta jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones Femenina, disputada en un Estadi Johan Cruyff casi vacío pero que animó como bien pudo, para salir del bache y recuperar las mejores sensaciones europeas liderado por una estelar Clàudia Pina, autora de un 'hat-trick', además de ponerse de nuevo líderes por 'average' y goles marcados y lograr el billete matemático para los cuartos de final.

Las de Pere Romeu dejaron encarrilado el encuentro antes del descanso con los tantos de Aitana Bonmatí, la propia Pina y Esmee Brugts, y redondeó el 'set' en la reanudación gracias a un penalti transformado por Caroline Graham Hansen -que hizo historia en la competición- y otros dos goles de una delantera de Montcada i Reixach que estuvo imparable de cara a puerta.

Con este triunfo, las blaugranas sumaron tres puntos vitales en la clasificación de esta Fase Liga antes de encarar el tramo decisivo, en la última jornada ante el Bayern de Múnich en Alemania, mientras que el cuadro suizo apenas pudo contener el vendaval ofensivo local. Todo ello, además, para sumar el partido número 16 consecutivo sin perder en la máxima competición continental, que lideran de nuevo pese al 0-2 del OL Lyonnes en casa del Arsenal. Una victoria, además, que les da el billete directo para los cuartos de final.

Desde el pitido inicial, el Barça Femení salió decidido a mandar y a encerrar a su rival. Tras un primer aviso de Ewa Pajor que atajó sin problemas Jacintha Weimar y una buena pared entre Esmee Brugts y Aitana Bonmatí que acabó en córner, llegó el primer tanto. Aitana Bonmatí pudo abrir la lata en el 19' metiendo la punta de la bota para aprovechar una asistencia de Clàudia Pina, en una jugada en la que un rechace parecía que iba a anular cualquier opción de marcar. Pero la '14', en su estreno goleador en esta campaña, no se dio por vencida para superar a Weimar y colocar al Barça arriba.

El gol espoleó a las locales, con una Pina muy activa que avisó corriendo por la banda para adentrarse y soltar un tiro con rosca que desvió lateralmente la portera suiza. El Servette intentaba salir a la contra aprovechando la rapidez de sus jugadoras ofensivas, pero lo cierto es que estaban aculadas por la presión y la posesión de un Barça que quería poner tierra de por medio.

Y la conexión del primer gol se repitió, al revés, en la acción del segundo: Aitana Bonmatí encontró un hueco para aplicar su precisión en un pase que recogió Pina para, con un guante, superar a Weimar y poner el 2-0 en el marcador de un Estadi Johan Cruyff casi vacío pero que intentaba corresponder al buen hacer de sus jugadoras.

El Barça no levantó el pie del acelerador y Weimar evitó el tercero con un paradón a una mano, a mano cambiada además, a tiro de Caroline Graham Hansen tras asociarse con Aïcha Camara en la banda derecha; tiró al palo largo la noruega, con rosca, pero la guardameta neerlandesa del Servette evitó el tanto. Pero nada pudo hacer la guardameta rival al poco tiempo, casi a la siguiente jugada, cuando Esmee Brugts entró como una exhalación desde atrás, a la salida de un córner, para rematar con fuerza a bocajarro. Un cabezazo imparable para sentenciar ya el partido al poco más de la media hora del mismo.

El Servette intentó recortar distancias antes de pasar por vestuarios y celebró un gol de Magdalena Sobal en el minuto 40, pero el VAR anuló por fuera de juego el tanto de las suizas, obra de una delantera polaca muy rápida que había superado en el mano a mano a Cata Coll. Siguió el 3-0 al descanso.

En la reanudación, el guion no cambió. La meta visitante sostuvo a las suyas en el 52' en una doble ocasión para Graham Hansen, que se topó con el bloqueo de Weimar, y para Clàudia Pina, que recogió el rechace y probó una suave vaselina que también interceptó la guardameta del Servette. Poco después, en el 56', una gran jugada colectiva terminó con un centro desde la derecha de Graham Hansen para que Esmee Brugts llegara para marcar, pero el VAR anuló ese 4-0 por fuera de juego de la noruega antes del centro y dejó sin doblete a la neerlandesa.

Sin embargo, el cuarto no tardó en subir al luminoso. En el minuto 62, Simon cometió penalti sobre Brugts y Caroline Graham Hansen no perdonó, engañando a Weimar, para situar el 4-0 justo antes de dejar paso a Carla Julià, que entró junto a Rosalía Domínguez por Aitana Bonmatí. Con ese penalti, la extremo noruega se convirtió en la primera jugadora en marcar en cada una de las cinco primeras jornadas de la fase de grupos o fase liga de la UEFA Women's Champions League, superando el récord anterior de cuatro logrado por su compañera Ewa Pajor con el Wolfsburg en la temporada 2022/23.

El técnico visitante, Cristian Toro, movió el banquillo con un triple cambio en el 69' para dar entrada a Garance Nein, Gloria Marinelli y a la delantera exblaugrana Natasha Andonova, motivada en su regreso a casa. Pero el Barça Femení no dejó escapar el balón en ningún momento y un gran pase de Clara Serrajordi en el 77' dejó casi sola a Clàudia Pina, que no perdonó a Weimar y le cruzó el balón, de tiro potente, para lograr la 'manita' (5-0).

En la recta final, Ewa Pajor tuvo el sexto en sus botas en el 85' en un mano a mano que no atinó ante Weimar tras una noche imprecisa en controles y remates. Quien sí estaba 'on fire' era Clàudia Pina. La delantera de Montcada i Reixach no dudó en convertir en el 88' un buen pase de Esmee Brugts, tras un 'tiki-taka' blaugrana de manual, en su 'hat-trick' con un tiro raso y colocado a la cepa del palo que cerró el 'set' definitivo (6-0) para devolver la sonrisa y la contundencia al equipo 'culer'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BARÇA FEMENÍ, 6 - SERVETTE, 0 (3-0, al descanso).

--EQUIPOS.

BARÇA FEMENÍ: Coll; Schertenleib, Fernández (Torres, min.85), Camara (Jiménez, min.78), Brugts; Bonmatí (Domínguez, min.63), Guijarro, Serrajordi (Torrejón, min.78); Graham Hansen (Julià, min.63), Pajor y Pina.

SERVETTE: Weimar; Simon, Muratovic, Nakkach, Bourma; Serrano (Cardia, min.86), Karchouni (Nein, min.69), Hernández; Terchoun (Marinelli, min.69), Sobal (Andonova, min.69) y Marchão (Chaney, min.86).

--GOLES.

1-0, min.19: Aitana Bonmatí.

2-0, min.26: Clàudia Pina.

3-0, min.32: Esmee Brugts.

4-0, min.62: Caroline Graham Hansen.

5-0, min.77: Clàudia Pina.

6-0, min.88: Clàudia Pina.

--ÁRBITRA: Franziska Wildfeuer (ALE). Amonestó a Sobal (min.34), Terchoun (min.53), Nakkach (min.88) y Simon (min.90+2) en el Servette.

--ESTADIO: Estadi Johan Cruyff, 2.005 espectadores.