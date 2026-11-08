Atlético de Madrid - FC Barcelona - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

El Barça se reivindica en el Metropolitano

Un doblete de Fermín remontó (1-2) al Atlético para defender el liderato de la Liga

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El FC Barcelona asaltó el Riyadh Air Metropolitano este domingo con un 1-2 sobre el Atlético de Madrid en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, remontada con un doblete de Fermín López para defender el liderato antes de un nuevo parón por selecciones.

El equipo de Hansi Flick se desquitó de las derrotas la semana pasada ante el París Saint-Germain y el Real Madrid, con una seria remontada y tres puntos de autoridad en otro partido señalado. El líder defendió su posición de privilegio a pesar del 1-0 de Giuliano Simeone a los diez minutos. Fermín fue estilete de un Barça que sumó 33 puntos, por los 30 del Real Madrid y 28 de los rojiblancos.

Una vez más, el Atlético del 'Cholo' pareció el antídoto contra el veneno del Barça de Flick. El equipo culé estuvo desconectado de su habitual velocidad de juego, de su presión y recuperación, y sufrió en defensa con la contra sencilla que montó el cuadro local. Del elenco blaugrana brilló Lamine Yamal, serio problema para Alejandro Grimaldo, sin encontrar la jugada definitiva.

El Atleti alimentó al Metropolitano con un fuerte inicio y la muy clara ocasión de Julián Álvarez, un mano a mano que le sacó Joan Garcia. En el saque de esquina, Marc Pubill la mandó al larguero, pero también Pedri se estrelló con la madera en la respuesta del Barça. El choque por el liderato cumplía lo esperado, siendo también el canario quien arengaba a los suyos detectando la desconexión.

Entonces, el Atlético, en una salida de balón con tres pases, se adelantó por medio de Giuliano Simeone (1-0). No le dio tiempo a corregir esos errores a un Barça vulnerable por los costados de Joao Cancelo y Brian Fariñas. Lamine, asumiendo las cuentas pendientes con el Metropolitano, volvió a intenatrlo para los visitantes, y el Barça encontró algo más de posesión para no sufrir tanto atrás.

Con todo, la defensa rojiblanca se multiplicó siempre que hizo falta, mientras la azulgrana se descuidó en sencillas salidas locales, como en otra clara ocasión de Julián. Con tarea pendiente camino al vestuario, el equipo de Flick encontró el 1-1 justo antes del descanso, con Pedri acaparando rivales y Fermín, en una pared con Marc Pubill sin querer, batiendo a Jan Oblak de primeras.

UN BARÇA MEJOR TRAS EL DESCANSO

Pese al empate, el técnico culé buscó soluciones con Frenkie de Jong y el invento de poner al neerlandés en el lateral derecho, pero sobre todo con un paso al frente general. Una posición más agresiva, con buen pie y salida en todas las posiciones, con la que el Barça borró a los de Simeone en el segundo tiempo, encerrado el equipo local y con pocas opciones de escapar de la presión.

Una tuvo Julián Álvarez, pero de nuevo perdonó la 'Araña', dando algún paso atrás en la búsqueda del perdón del Metropolitano por querer cambiar de colores este verano, precisamente mirando a la Ciudad Condal. En busca de la remontada, el Barça encontró la puerta abierta de un Atlético que, fruto quizá del desgaste, se durmió en el repliegue. Con huecos, el equipo de Flick fue letal.

Pedri abrió a Lamine y el '10', que va casi a asistencia por jornada, se la dio al Fermín para el doblete del andaluz sin detener el balón (1-2), otra vez de primeras. Además del golpe al marcador, el Barça desconectó la opción de la contra rojiblanca y también se quedó algo roto el Atleti con los cambios ofensivos del 'Cholo': Alexander Sorloth y Jonathan David no cazaron ni un balón.

Con lo corto del resultado, el equipo de Flick quiso defenderse con balón, Lamine pudo sentenciar pero no llegó a un pase de la muerte de Anthony Gordon, y Pedri fue maestro de ceremonias, en ausencia del lesionado Rodrigo. El Barça se tomó cierta revancha de las eliminaciones el pasado curso en Copa y Champions a manos de los atléticos, y defendió su condición de líder en una apretada Liga. FICHA TÉCNICA:

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - FC BARCELONA, 2. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano, Barrios (David, min.78), Koke (Hjulmand, min.72), Baena (Cardoso, min.72); Kang-in Lee (Sorloth, min.60) y Julián Álvarez.

FC BARCELONA: Joan García; Fariñas (De Jong, descanso), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo (Christensen, min.60); Pedri, Bernal (Eric García, min.74); Lamine Yamal, Fermín (Gavi, min.74), Gordon (Adeyemi, min.86); y Raphinha.

--GOLES:

1 - 0, min.10, Simeone.

1 - 1, min.45, Fermín.

1 - 2, min.66, Fermín.

--ÁRBITRO: Alberola Rojas (C.C-manchego). Amonestó a Baena (min.43), Llorente (min.87) y Pubill (min.88) por parte del Atlético. Y a Bernal (min.74) en el Barça.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 69.788 espectadores.