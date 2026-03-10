El Barça sale ileso de su aciaga noche en Newcastle

Lamine Yamal contra Lewis Hall en el partido Newcastle United-FC Barcelona en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones 2026 - Steve Welsh/PA Wire/dpa

BARCELONA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha conseguido salvar un empate (1-1) ante el Newcastle United en St James' Park, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un muy mal partido en el que un penalti sobre la bocina, en el descuento, anotado por Lamine Yamal salvó a los 'culers' de una derrota que hubiera sido merecida y que se convirtió en un esperanzador empate para la vuelta en el Spotify Camp Nou.

Lo mejor fue, sin duda, el resultado. Porque en el 90+5 cometió Malick Thiaw un claro penalti sobre Dani Olmo, que entró de refresco y apenas hizo esa jugada, pero decisiva. Y Lamine Yamal convenció a Raphinha, espesos ambos, como todos en el Barça, durante todo el partido para no fallar y engañar a Aaron Ramsdale para firmar ese empate.

Más allá del tanto en la última jugada, poco más hizo un Barça que en la parte positiva de lo logrado en la fría noche de Newcastle upon Tyne también debe sumar el hecho de que, el permisivo arbitraje del colegiado italiano Marco Guida, evitó que Fermín López, primero, y Lamine Yamal, después, vieran una cartulina amarilla que les hubiera impedido jugar, por acumulación de tarjetas, el duelo de vuelta. Pero ambos, como Marc Casadó y Gerard Marín, podrán estar en 'casa'.

Parecía abocado a una nueva remontada el Barça y, si bien es cierto que deberá ganar en el Spotify Camp Nou para estar en cuartos de final, no es obligado hacerlo por la vía del triunfo. Aunque sin duda, de este duelo de ida, deberán sacar muchas notas y apuntes para mejorar en casi todo. Este Barça, así, está lejísimos de Budapest. Y eso que el 4-0 copero en el Metropolitano había dejado huella, según comentaron Flick y Joan Garcia en la previa de esta ida que casi tiró a la basura el Barça.

Los blaugranas resistieron el fuerte arranque del Newcastle United y alcanzaron el descanso con empate sin goles (0-0) en St. James' Park, tras una primera parte incómoda para los de Hansi Flick, sometidos durante muchos minutos al ritmo alto y la presión de las 'Urracas' y sin capacidad de lograr tener una visión clara de juego con el balón en los pies. Y esa tónica siguió en la segunda parte.

EL BARÇA, INCAPAZ DE CAMBIAR EL RUMBO

El conjunto inglés salió en tromba y en apenas tres minutos ya había forzado dos córners y rozado el gol en un error de Joan Garcia que estuvo cerca de convertirse en el 1-0, evitado casi sobre la línea por Pau Cubarsí. El Newcastle mantuvo la intensidad en el arranque y obligó al portero de Sallent a intervenir en dos tiempos ante un centro-chut envenenado de Anthony Elanga, el mejor de los locales.

Poco a poco el Barça logró asentarse algo más con balón, aunque siguió sufriendo cuando los ingleses corrían y Joan Garcia firmó el primer gran paradón de la noche en el minuto 16 al desviar un peligroso disparo cruzado de Elanga tras una rápida transición del Newcastle.

El equipo 'culer' tuvo su ocasión más clara en un centro atrás de Raphinha que Dan Burn estuvo a punto de introducir en propia puerta, con el balón lamiendo el poste, y Lamine Yamal también rozó el gol con un disparo al lateral de la red cuando el Barça empezó a enlazar algunas jugadas.

Sin embargo, el Newcastle volvió a estirarse en el tramo final del primer tiempo, con un cabezazo de William Osula ligeramente alto y otro intento de Elanga, muy activo durante toda la primera mitad. El Barça solo pudo responder con un disparo de primeras de Fermín López tras recuperación de João Cancelo, insuficiente para romper un 0-0 que reflejaba la resistencia catalana ante el empuje local.

En la reanudación el Newcastle volvió a salir mejor y a encerrar al Barça cerca de su área. Harvey Barnes avisó pronto con un disparo que obligó a intervenir a Joan Garcia y confirmó que el conjunto inglés había recuperado el control del partido, con los de Hansi Flick incapaces de hilvanar juego. Ni Marc Bernal ni Pedri lograban aparecer, asfixiados por la presión local, y el ataque azulgrana vivía entre imprecisiones, sin pases limpios ni desmarques que permitieran inquietar a Aaron Ramsdale.

Aun así, el Barça tuvo una de sus pocas ocasiones claras en el minuto 66, cuando João Cancelo encontró a Raphinha con un buen balón largo y el brasileño asistió raso a Robert Lewandowski, cuyo remate de primeras, lanzándose al suelo, se marchó demasiado cruzado con Ramsdale haciendo la estatua. La respuesta del Newcastle llegó poco después con la mejor opción del segundo tiempo: Jacob Murphy remató completamente solo dentro del área pero envió el balón a las nubes.

UN SUSPIRO FINAL DE ALIVIO

En medio de ese contexto, Flick movió el banquillo dando entrada a Marcus Rashford y Dani Olmo. El Newcastle siguió insistiendo y llegó incluso a celebrar un gol que fue anulado por fuera de juego de Joelinton tras un tiro al palo previo de Barnes, pero este tuvo su premio en el 86', cuando Murphy le puso un centro al área que le encontró completamente solo para rematar sin oposición para batir a Joan Garcia y firmar el 1-0 tras un mal repliegue defensivo 'culer'.

Intentó reaccionar Flick, dando entrada a Ferran Torres por un aciago Fermín López y, obligado, hizo debutar al joven Xavi Espart por un Ronald Araujo con rampas que pidió el cambio. Y St James' Park era una fiesta, en su primera presencia en unos octavos de final de Champions, sometiendo a todo un Barça y con las mieles de la revancha del 1-2 de septiembre en los labios. Pero el Barça sobrevivió, con ese penalti de Lamine Yamal, y tocará acabar de remontar en el Spotify Camp Nou, un resultado que no es para nada malo pero que supondrá un nuevo reto para el equipo de un aliviado Flick.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: NEWCASTLE, 1 - FC BARCELONA, 1 (0-0, al descanso).

--EQUIPOS.

NEWCASTLE: Ramsdale; Trippier (Livramento, min.67), Thiaw, Burn, Hall; Ramsey, Tonali, Joelinton; Elanga (Murphy, min.67), Osula (Gordon, min.67) y Barnes (Willock, min.90).

FC BARCELONA: Joan Garcia; Araujo (Xavi Espart, min.88), Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri (Olmo, min.70), Bernal (Casadó, min.73); Lamine Yamal, Fermín López (Ferran Torres, min.88), Raphinha; y Lewandowski (Rashford, min.70).

--GOLES.

1-0. Min.86, Barnes.

1-1. Min.90+6, Lamine Yamal (p).

--ÁRBITRO: Marco Guida (ITA). Amonestó a Tonali (min.34) y Willock (min.90+4) en el Newcastle y a Cancelo (min.68) en el FC Barcelona.

--ESTADIO: St James' Park.