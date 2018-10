Actualizado 24/11/2015 14:34:21 CET

El Barça, a seguir la fiesta con el pase a octavos Los de Luis Enrique buscan asegurar el liderato contra la Roma en plena resaca dulce del Clásico

BARCELONA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este martes (20:45 horas/Antena3 y TV3) a la AS Roma en el Camp Nou en partido correspondiente a la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con el claro objetivo de proseguir con la fiesta vivida tras el Clásico en el Bernabéu (0-4) con un triunfo sobre el conjunto romano que certifique el pase de los blaugranas a los octavos de final y como líderes del grupo.

Los blaugranas lograrán la clasificación matemática a falta de una jornada incluso con derrota siempre y cuando el Bayer Leverkusen no gane al BATE Borisov. En caso de que la Roma gane, pero los alemanes no sean capaces de ganar a los bielorrusos, el Barça estaría ya en octavos. Pero el objetivo de Luis Enrique no es ese, sino ir a la siguiente fase como líderes.

Y, para ello, basta con el empate, aunque lo ideal para proseguir la fiesta sea la victoria. En el partido de la primera vuelta en el Olímpico de Roma el equipo blaugrana fue superior, dispuso de varias ocasiones para llevarse la victoria pero no fue así, y un golazo de Florenzi desde el centro del campo, que superó de forma increíble a Ter Stefen, propició un empate que dejó viva a la Roma.

Ahora, los de Rudi Garcia son segundos con 5 puntos y se asegurarían la clasificación para los octavos con una victoria en el Camp Nou sumado a un empate, mínimo, del BATE ante el Leverkusen. Las calculadoras estarán presentes, pero primará un balón que favorecerá al equipo que mejor le trate, pues el objetivo único en ambos lados será el llevarse los 3 puntos.

Luis Enrique, tras su paso por la Roma, reconoció que quería que su exequipo ganara el derbi ante la Lazio, como así fue, e incluso que quería que el equipo 'giallorosso' se metiera en los octavos de final de esta 'Champions', pero siempre por detrás del Barça. Así, tras el 0-4 en el 'clásico' en Madrid, el Barça quiere celebrarlo a lo grande con su afición con otra victoria que logre el billete de primera clase.

Además, bajo las exigentes y exhaustivas medidas de seguridad que velarán por la seguridad en el partido, está el secreto a voces del regreso de Leo Messi a la titularidad. El argentino ya disputó buena parte de la segunda mitad del 'clásico' y, por boca del propio Luis Enrique, necesita minutos para cargar sus piernas y sus baterías para que pronto se pueda "disfrutar" de él en el césped.

Ante la Roma, pues, el '10' podría empezar a afinar su puntería, tanto para intentar atrapar al nuevo 'pichichi' del equipo, un Neymar en estado de gracia, o bien para ayudar a sus compañeros, ya sea al brasileño o a Luis Suárez, a proseguir en su estado de gracia en calidad de asistente. Y es que podría haber alguna rotación en el bando blaugrana, pero un partido de este calibre poco margen deja a la improvisación.

Sí que no estará en el partido Javier Mascherano, que tuvo que ser sustituido en el 'clásico'. Sufre una contusión, sin lesión muscular, pero le obligará a hacer reposo antes de volver a los entrenamientos del equipo. Salvo Mascherano, y un Rafinha renovado hasta 2020 pero que está en el dique seco hasta final de temporada, el técnico podrá hacer y deshacer a su antojo.

Pero además de Messi cabe destacar los nombres de Andrés Iniesta y Sergi Roberto. Ellos hicieron jugar al Barça en el Bernabéu, y fueron parte de la esencia del triunfo. Con un Ivan Rakitic que necesita minutos tras su lesión, puede que alguno de ellos dos descanse, si bien el estado de gracia del de Reus hace pensar que puede volver a ocupar el extremo derecho, si Messi finalmente no es de la partida, o incluso dar descanso a Neymar, que fue el objeto de varias entradas duras en el Clásico.

Por parte de la Roma, el técnico, Rudi Garcia, tiene buenas y malas noticias. Si bien el equipo está mejor en la Serie A, para este partido no podrá contar con Gervinho, lesionado en el cuádriceps en el triunfo de Costa de Marfil ante Liberia, ni con el egipcio Mohamed Salah, que estará todavía unas semanas de baja por una lesión de tobillo que le llegó en el derbi contra la Lazio.

Por contra, el buen estado de gracia de los bosnios Miralem Pjanic y Edin Dzeko son prácticamente una garantía. Dzeko ha marcado en cuatro de sus últimos cinco partidos disputados con el club y la selección. Además, ambos marcaron, desde el punto de penalti, en el empate de la Roma (2-2) ante el Bolonia en la última jornada de Serie A.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Alves, Bartra, Piqué, Alba; Busquets, Rakitic, Sergi Roberto; Messi, Suárez y Neymar.

AS ROMA: Szczesny; Florenzi, Manolas, Rüdiger, Digne; De Rossi, Nainggolan, Pjanic; Iturbe, Dzeko y Falqué.

--ÁRBITRO: Cüneyt Çakir (TUR).

--ESTADIO: Camp Nou.

--HORA: 20.45 (Antena3 y TV3).