El Barça supera a un competitivo Atlético para seguir en cabeza de la Liga F Moeve junto al Madrid CFF

Esmee Brugts durante un partido del FC Barcelona - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona continúa como líder de la Liga F Moeve 2026-2027 después de imponerse por 4-2 a un competitivo Atlético de Madrid, con el Madrid CFF como el único que replica su pleno de puntos, mientras que el Real Madrid volvió a la senda de la victoria tras ganar en Riazor (0-2).

La tercera jornada del campeonato doméstico mantuvo al actual campeón como líder con nueve puntos, aunque se encontró con problemas en el Johan Cruyff ante un Atlético que plantó cara e incluso llegó a ir por delante en el marcador e igualado pasada la hora de juego.

Allegra Poljak dio una ventaja tempranera a las rojiblancas, que fue equilibrada antes de la media hora por Vicky López en una primera parte que acabó con polémica por el posible penalti sobre Luany reclamado por las visitantes y que ni la colegiado ni el 'FVS' validaron.

Tras el descanso, Esmee Brugts puso pronto por delante a las de Pere Romeu, peor el Atlético no se rindió y Synne Jensen, con su cuarto gol, volvió a poner el empate poco después. El Barça apretó y consiguió quedarse los tres puntos con los tantos de Caroline Graham Hansen y de nuevo de Brugts.

Junto al FC Barcelona, en la segunda posición con nueve puntos, está el Madrid CFF, que sacó una trabajada victoria por 1-0 en el Fernando Torres ante el Sevilla FC con un solitario tanto de Emilie Holt al inicio del encuentro.

En la tercera plaza, empatados a siete puntos, están el Athletic Club, donde Maddi salvó un punto ante el RCD Espanyol en el minuto 93, y el Real Madrid, que tras el tropiezo en casa ante la SD Eibar, volvió a la senda del triunfo con una victoria por 0-2 ante el Deportivo ABANCA con goles en la primera parte de Linda Caicedo, que previamente había fallado un penalti, y Bella Andersson.

Además, de la jornada, destacó que ni la Real Sociedad ni el Costa Adeje Tenerife pudieron sumar su primera victoria al empatar a un gol en Zubieta con gol visitante de Elba en el minuto 89, y la goleada del FC Badalona Women por 1-4 ante el Eibar. El recién ascendido Deportivo Alavés sumó su segunda victoria al ganar 1-0 en casa al Granada CF y el otro nuevo esta temporada, el Valencia CF, cayó en su visita al Logroño United por 2-1.