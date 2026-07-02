El Barça traspasa a Dani Rodríguez al Dinamo de Zagreb con opción de recompra

El jugador español Dani Rodríguez en un partido con el Barça Atlètic - FCB

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este jueves el traspaso del atacante español Dani Rodríguez al Dinamo de Zagreb, una operación en la que el club blaugrana se reserva una opción de recompra sobre el futbolista, además de un porcentaje de una futura venta.

"El FC Barcelona y el Dinamo de Zagreb han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Dani Rodríguez. El club se reserva una opción de recompra sobre el futbolista, así como un porcentaje de la futura venta", explicó la entidad en un comunicado.

A sus 20 años, y natural de Astigarraga (País Vasco), Rodríguez llegó a La Masia en la temporada 2020-21 procedente de la Real Sociedad y pone fin a una etapa de seis campañas de formación en el club catalán.

Durante ese periodo disputó un total de 43 partidos oficiales con el Barça Atlètic y llegó a debutar con el primer equipo el 3 de mayo de 2025, cuando Hansi Flick le dio la alternativa en el encuentro de LaLiga EA Sports frente al Real Valladolid, si bien cayó lesionado, una tónica que le ha perseguido en su etapa 'culer'.

El FC Barcelona agradeció a Dani Rodríguez "su compromiso, su dedicación y su trabajo" durante todos estos años en la entidad y le deseó "mucha suerte y muchos éxitos", tanto en el ámbito personal como profesional, en esta nueva etapa en el fútbol croata y en una operación que recuerda a la que vivió en su día Dani Olmo, que salió hacia Zagreb y ahora está de vuelta en el Spotify Camp Nou.