El Barça visitará Mestalla el domingo 6 de septiembre y el Real Madrid, al Betis en La Cartuja el viernes 4

Archivo - El delantero del Valencia CF Hugo Duro (derecha) intenta robar el balón al centrocampista del FC Barcelona Pablo Páez Gavira 'Gavi', en el partido de LaLiga EA Sports 2026-27 disputado en Mestalla. - Europa Press/Contacto/Cheng Min - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona se enfrentará al Valencia CF en Mestalla el próximo domingo 6 de septiembre, a las 16.15 horas, y el Real Madrid visitará al Real Betis, en La Cartuja, el viernes 4, a las 21.00, en partidos correspondientes a la jornada 4 de LaLiga EA Sports 2026-27.

LaLiga confirmó este lunes los horarios de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports 2026-27, que arrancará el viernes 4 de septiembre con el partido entre el Real Betis y el Real Madrid a partir de las 21.00, y finalizará el lunes 7 con el encuentro entre el Elche CF y la Real Sociedad, a las 21.30. Antes, a las 19.00, también el lunes, se disputará el Getafe CF-RC Celta.

En esta cuarta jornada, que precede al estreno de la fase de liga de la Champions League 2026-27, El actual campeón de Liga, el Barça de Hansi Flick, se medirá al Valencia en Mestalla el domingo 6 de septiembre (16.15). Ese mismo día, se disputarán el Deportivo Alavés-CA Osasuna (18.30), el Málaga CF-Levante UD (18.30) y el RCD Espanyol-Sevilla FC (21.00).

El sábado 5 de septiembre, el Atlético de Madrid jugará contra el Athletic Club en San Mamés (16.15), el Real Racing Club visitará al Rayo Vallecano (18.30) y se disputará el Villarreal CF-RC Deportivo (21.00). Además, LaLiga informó de que el encuentro adelantado entre la Real Sociedad y el RC Celta de la jornada 6 se jugará el jueves 3 de septiembre a las 21.00.