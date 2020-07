Bartomeu: "Hablamos con el Inter, pero Lautaro está parado"

BARCELONA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha reconocido que se ha hablado con el Inter de Milán para fichar al delantero Lautaro Martínez, aunque el tema está "parado", ha asegurado que sería una "irresponsabilidad" avanzar elecciones presidenciales y lamenta que el Barça se vea tan afectado por la pandemia de coronavirus.

"Ahora estamos tomando decisiones y los jugadores como Neymar, si no vienen de intercambio de futbolistas, es muy difícil que vengan. Y sí, hemos hablado con el Inter, pero ahora el tema de Lautaro está parado", manifestó en una entrevista en Mundo Deportivo recogida por Europa Press.

De este modo, Bartomeu enfría tanto la posibilidad de un regreso de Neymar, que salió del Barça al PSG tras el pago de su cláusula de rescisión y que ha tenido varios frentes judiciales con el club, como el posible fichaje de Lautaro Martínez.

Para Bartomeu, la prioridad en cuanto a renovaciones, más allá de que ver a Leo Messi de blaugrana hasta que se retire, es la de Marc-André Ter Stegen. "No solo por su calidad como portero sino por su personalidad como jugador, su forma de ser y de relacionarse. Es un puntal del vestuario y del futuro", aseguró.

Y, en capítulo de fichajes, recordó que ya se han firmado siete nuevos jugadores. "En enero el Barça hizo una serie de apuestas de futuro y desde que las hicimos la gente está viendo la calidad que tienen. Pedri, que es un jugador joven con un talento increíble", comentó.

"Trincao, que era muy desconocido, lo fichamos en enero y ya es el mejor Sub-21 de Europa. Y Matheus Fernandes, que ha jugado poco porque ha tenido unos problemas de los papeles para venir a España, ya los tiene en regla y ha tenido pocas apariciones pero de calidad en el Valladolid", siguió.

Sin contar esas apuestas de futuro, el gran fichaje hasta el momento es el del centrocampista Miralem Pjanic, en un trueque ya que Arthur fue vendido a la Juventus. "Pjanic es un jugador que vendrá y se consolidará seguramente en el minuto cero en el primer equipo", auguró.

También confirmó que Ansu Fati, Riqui Puig y Ronald Araujo tendrán ficha del primer equipo la próxima temporada. "Hace mucha ilusión ver a jugadores del Barça B que suben. Desde Araujo, central que seguro tendrá ficha del primer equipo, Riqui Puig y Ansu Fati", aseguró.

Por otro lado, negó que vaya a adelantar las elecciones presidenciales previstas para 2021. "Haré lo que toca por Estatutos. Sería una irresponsabilidad de esta junta en una situación de crisis por la pandemia que afecta al Barça y a los grandes clubs. Hay que tomar muchas decisiones para garantizar en el futuro la sostenibilidad. Si viniera gente nueva, desconocería cómo van las cosas", aseguró.

Entró también a valorar el VAR, que cree que "no está a la altura" de LaLiga. "El problema es de gestión. El VAR es una herramienta muy poderosa y en situaciones iguales o similares han tenido diferentes decisiones en distintos partidos. Es el agravio comparativo", lamentó.

Y, sobre el presidente de LaLiga, Javier Tebas y la polémica surgida por el 'caso Fuenlabrada', con hasta 28 positivos por coronavirus, y el hecho de que su hijo sea abogado del club fuenlabreño, aseguró que espera que no sea cierto todo lo que lee del caso.

"Leo muchas cosas sobre Tebas y su familia y deseo que no sea cierto porque si no, habría un problema ético que debe solucionarse. Hay que llegar a las últimas consecuencias y si ha habido algunas situaciones deberían tomar medidas todos los clubs. Todos los clubs hemos sido muy responsables cuidando la salud de todos y si alguien no ha seguido las indicaciones de la autoridades sanitarias y se ha equivocado hay que llegar hasta el final", opinó.