Batalla: "El barrio logró llegar a un lugar al que algunos gigantes no pudieron"

El portero del Rayo Vallecano Augusto Batalla celebra un gol en la UEFA Conference League 2025/26. - Europa Press/Contacto/Alberto Gardin

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El portero del Rayo Vallecano Augusto Batalla reivindicó este jueves que "el barrio, el pequeño" ha logrado llegar "a un lugar donde algunos gigantes no pudieron", en referencia a la final de la Conference League 2025-26, "la final más importante" de su carrera deportiva.

"Es un poco difícil caer en todo lo que hemos logrado pero me siento muy realizado por todo lo que conseguimos. Somos todos jugadores relativamente grandes que pasamos muchísimas cosas, que el fútbol por ahí nos debía algo, aunque el fútbol no le debe nada a nadie, pero en la vida uno elige creer, seguir adelante, trabajar para que lleguen este tipo de momentos", comentó Batalla en declaraciones a Movistar+ tras vencer por 0-1 al Estrasburgo.

El guardameta agradeció el apoyo de los 1.600 aficionados desplazados a Alsacia. "Lo dimos todo, nos vemos en Leipzig, ojalá que podamos llenar cada una de las butacas que nos toquen, estoy seguro", deseó. "El barrio, el pequeño, logró llegar a un lugar donde algunos gigantes no pudieron y esa también es nuestra satisfacción", sacó pecho.

"Hay jugadores que por ahí se retiran sin haber podido jugar un final. Yo tengo 30 años y me ha tocado jugar algunas, pero esta sin lugar a dudas es la más importante de mi carrera", confesó el portero del conjunto rayista.

Finalmente, desveló que antes de parar el penalti a Valentín Barco en el descuento, "tenía una sensación grande" de que iba a detener ese lanzamiento "como en Getafe". "Pero más allá del penalti, el equipo hizo un partidazo, sostuvo el balón, atacó, defendió, jugamos al fútbol de una manera increíble y bueno a veces está bien decirlo", celebró.