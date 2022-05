Una batalla de cinco equipos para dos plazas directas al 'infierno'

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Tras el descenso matemático del Levante cuando todavía restan dos jornadas en LaLigaSantander, quedan dos puestos de peligro por definir con hasta cinco equipos -Getafe, Granada, Mallorca, Cádiz y Alavés- implicados en esa lucha por evitar el 'infierno', que parece que se extenderá hasta el último segundo del campeonato. Así, analizamos las opciones de cada uno de ellos en este crucial tramo final de la competición.

1. Alavés. Penúltimo con 31 puntos. Tras la caída del Levante, los 'babazorros' son los que más papeletas tienen para ser el siguiente en caer a LaLiga SmartBank. A cuatro puntos de la salvación, parece que necesitará sumar los seis puntos que quedan pendientes antes del final de la Liga. Sus últimas tres victorias en sus cinco duelos más recientes dan fe a un equipo que tendrá que pelear hasta el último instante.

Los vascos podrían certificar su descenso este fin de semana si pierden ante el descendido Levante, y cerrarán la campaña ante el Cádiz, un duelo que presumiblemente será vital para las aspiraciones de Primera de ambos conjuntos. El Alavés se quedará en la máxima categoría si vence sus dos partidos, los gaditanos suman como máximo un punto y el Mallorca pierde un partido; o si gana y empata, el Mallorca consigue solo un punto de los seis restantes y el Cádiz pierde todo.

2. Mallorca. Antepenúltimo con 33 puntos. Su terrible e irregular último tercio de la temporada, con solo dos triunfos en 13 encuentros, ha condenado al conjunto bermellón a los puestos de peligro. Sin embargo, ven la permanencia a tan solo dos puntos, después de la derrota del Cádiz ante la Real, que abre el margen de error. Además, tiene uno de los calendarios más 'asequibles', con el Rayo en casa y el viaje a El Sadar, antigua 'casa' de Javier Aguirre, ante Osasuna, dos equipos que no se juegan nada.

Si gana esos dos encuentros, deberá esperar que el Cádiz no gane todo o el Granada no sume más que un solo punto. También se quedará en Primera si consigue cuatro puntos y los gaditanos solo empatan; o si los de Aguirre logran solo tres puntos y el Cádiz no suma más de un punto y el Alavés no gana todo. Más complicado lo tendrá si empatan sus dos partidos, necesitando que el Cádiz no gane ningún duelo y los vascos tropiecen al menos una vez, una carambola que roza lo imposible.

3. Cádiz. Decimoséptimo con 35 puntos. Los de Sergio González llegan a estas últimas dos jornadas dependiendo de sí mismos, ya que si ganan estos dos partidos restantes serán equipo de LaLiga Santander. Sin embargo, reciben este domingo en el Nuevo Mirandilla a un Real Madrid lanzado a pesar de ya ser campeón y cerrará con el Alavés en Mendizorrotza, un partido que podría sentenciar a uno de los dos conjuntos a Segunda División.

Después de la dura derrota (3-0) en el Reale Arena frente a al Real Sociedad, que abre mucho más las opciones al resto de equipos implicados en el descenso, el Cádiz también podría continuar un año más en Primera perdiendo incluso sus dos partidos. Para ello, el Mallorca debería como mucho empatar un partido y el Alavés sumar al menos una derrota.

4. Granada. Decimosexto con 37 puntos. Impulsados por el aire fresco que ha traído Aitor Karanka, los nazaríes han cogido aire gracias a dos empates y dos victorias consecutivas, para mirar desde cierta distancia la zona caliente. El Granada cerrará el curso visitando al Betis y recibiendo al Espanyol, dos duelos en los que solo necesita sumar dos puntos para certificar la permanencia.

Sus 37 puntos le permiten estar cuatro por encima de la zona de descenso que marca el Mallorca, al que tienen el 'gol average' ganado. Los de Karanka confirmarían la salvación matemática este mismo domingo si vence en el Villamarín o si los bermellones no ganan al Rayo Vallecano.

5. Getafe. Decimoquintos con 38 puntos. El conjunto 'azulón' roza la salvación gracias a sus cuatro partidos consecutivos como invicto, por lo que un solo punto en los últimos dos duelos de Liga certificaría su permanencia.

Y podrían conseguirlo este mismo fin de semana ante el FC Barcelona en casa, partido a priori complicado, con el duelo ante el Elche de la última jornada como oportunidad definitiva para lograr ese ansiado punto. Incluso perdiendo los dos partidos, serían de Primera si el Granada suma solo un empate, el Mallorca no gana los dos duelos o el Cádiz pierde al menos uno.