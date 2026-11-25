Jamal Musiala durante un entrenamiento con el FC Bayern - Peter Kneffel/dpa

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El FC Bayern Múnich alemán dejó claro este miércoles que "la salud" de Jamal Musiala "está por encima de todo" y aseguró que ya examinó al futbolista en de abril de 2025 "por síntomas similares" a los de las crisis de ausencia que está sufriendo en la actualidad, justo después de haber firmado su renovación hasta el año 2030.

Tras sufrir dos desmayos durante la pretemporada, Musiala afirmó que padecía crisis de ausencia, un tipo de epilepsia, y que ha provocado que apenas haya jugado este año y que cuando lo ha hecho, tampoco ha estado a su mejor nivel, también lastrado por la grave lesión sufrida en el Mundial de Clubes de 2025.

En este sentido, ha habido cierta polémica después de que el presidente honorífico del Bayern, Uli Hoeness, hablase de un dilema para el club, y su director ejecutivo, Jan-Christian Dreesen, plantease la posibilidad de mantener conversaciones con los representantes y la familia de Musiala.

Karl-Heinz Rummenigge, miembro de la Junta Directiva, también cuestionó el lucrativo contrato del jugador de 23 años, firmado el año pasado, si no alcanza el mismo nivel que al principio de su carrera, aunque los médicos han afirmado que no hay motivos para que su rendimiento se vea afectado.

"Ayer martes tuvo lugar una conversación constructiva entre el FC Bayern Múnich y los representantes de Jamal Musiala. La salud del jugador está por encima de todo para ambas partes. Jamal Musiala cuenta con todo el apoyo en su proceso de recuperación", afirmó el conjunto bávaro en un comunicado en su página web.

El club remarcó que "ante los numerosos rumores surgidos en los últimos días", tanto él como '11WINS', la agencia que representa al mediapunta, aclararon que el futbolista "fue examinado por primera vez el 22 de abril de 2025 por síntomas similares a los de las crisis de ausencia". "Esto se llevó a cabo en coordinación con el FC Bayern y su departamento médico, inmediatamente después de la primera aparición de los síntomas neurológicos", añadió.

"El FC Bayern y los representantes de Jamal Musiala han acordado continuar las conversaciones en un clima de colaboración y confidencialidad", sentenció el seis veces campeón de Europa.