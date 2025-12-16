Archivo - El Bayern compra el Sportpark en el municipio de Unterhaching para su equipo femenino. - Angelika Warmuth/dpa - Archivo

El FC Bayern Múnich ha adquirido el Sportpark Unterhaching, que desde el 1 de enero de 2026 pasará a ser propiedad de su filial empresarial Allianz Arena Stadion GmbH y que tras las "correspondientes adaptaciones" en la infraestructura será el nuevo hogar para su equipo femenino.

"Albergará todas las actividades deportivas y de entrenamiento del FC Bayern Frauen, y a partir de la temporada 2026/27 se disputarán allí los partidos en casa en la Liga de Campeones", informó el Bayern este martes sobre el uso futuro que le dará al Sportpark Unterhaching.

"Además, el primer equipo del SpVgg Unterhaching seguirá disputando sus partidos en casa en el estadio del Sportpark, como hasta ahora", aclaró la entidad muniquesa en su nota de prensa. Por ese motivo Jan-Christian Dreesen, director general del Bayern, declaró que comprar el Sportpark "es el siguiente hito para el desarrollo general" de su equipo femenino.

"La nueva sede deportiva de nuestro equipo femenino cumplirá con los requisitos de la UEFA y también satisfará la demanda de los espectadores en el futuro. A medio plazo, el Sportpark Unterhaching se convertirá en la nueva sede de todo el fútbol femenino del Bayern", añadió Dreesen.

"También quiero dar las gracias al presidente del SpVgg Unterhaching, Manfred Schwabl. Nuestros clubes mantienen una estrecha relación desde hace mucho tiempo, y este espíritu también ha caracterizado el estrecho intercambio de las últimas semanas", dijo el director general del Bayern.

Wolfgang Panzer, alcalde de Unterhaching, destacó sobre su localidad la "larga tradición como municipio deportivo". "Nuestros equipos participan en competiciones nacionales e internacionales, y en los Juegos Olímpicos contamos con medallistas y campeones olímpicos. Por supuesto, en el estadio de Unterhaching también se ha escrito la historia del deporte. Me alegra mucho que el Bayern, con sus equipos femeninos, continúe ahora con todas estas historias de éxito", subrayó al respecto.

"Sé que todo Unterhaching, especialmente el deporte popular, se beneficiará de estos avances y de este dinamismo. Por eso, en el consejo municipal hemos decidido por unanimidad confiar nuestro Sportpark al Bayern. ¡Ahí estará en buenas manos!", sentenció Panzer.

Por último, el club muniqués señaló en su nota que el estadio del Sportpark Unterhaching "tiene una capacidad para 15 000 espectadores, de los cuales más de 8000 son asientos". "La superficie total del Sportpark es de unos 45.000 metros cuadrados, que incluyen, además del estadio, tres campos de entrenamiento y una sede social con restaurante y terraza. A esto se suman otros dos terrenos al norte del parque deportivo, con posibilidades de desarrollo urbanístico", concluyó el texto de prensa.