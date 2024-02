El Bayern condena los "despreciables" insultos racistas en redes sociales contra Upamecano

BERLÍN (ALEMANIA), 15 Feb. (dpa/EP) -

El consejero delegado del Bayern de Múnich, Jan-Christian Dreesen, condenó los "despreciables" y "repugnantes" insultos racistas en Internet contra el defensa del conjunto muniqués Dayot Upamecano durante la ida de octavos de final de la Liga de Campeones ante la Lazio.

Upamecano fue atacado en su cuenta de Instagram después de ser expulsado en el minuto 67 por una dura entrada en el área sobre Gustav Isaksen, provocando un penalti con el que el conjunto italiano se adelantó en la ida de la eliminatoria continental. Una acción que Dreesen calificó este jueves de "muy desafortunada".

"Lo que me molestó especialmente fueron los comentarios repugnantes en las redes sociales después. Sólo puedo decir que es despreciable. Este tipo de turba racista no es nuestro mundo. Eso no es el Bayern. Es algo que no vamos a tolerar", declaró.

El Bayern ya condenó los comentarios contra su central en un comunicado. "El Bayern condena enérgicamente los comentarios racistas dirigidos a Dayot Upamecano en las redes sociales. Cualquiera que comente palabras de odio como éstas no es aficionado de nuestro club", escribió la entidad en X.