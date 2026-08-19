El Bayern confía en que Musiala se mantenga al más alto nivel tras el diagnóstico de disfunción neurológica

El jugador del Bayern Múnich Jamal Musiala junto a los servicios médicos del club bávaro. - Karl-Josef Hildenbrand/dpa

MÚNICH (ALEMANIA), 19 Ago. (dpa/EP) -

El Bayern Múnich confía en que la carrera del futbolista alemán Jamal Musiala no corre peligro tras haber sido diagnosticado de disfunción neurológica, según informaron este miércoles fuentes del conjunto bávaro a la agencia dpa.

El jugador, de 23 años, se desmayó en el campo durante la victoria por 4-2 del Bayern en un partido amistoso contra el Heidenheim, equipo de la Bundesliga 2, el martes, tras haber sufrido un episodio similar el sábado en la victoria por 3-1 en otro partido amistoso contra el RB Leipzig.

Tras el partido contra el Heidenheim, escribió en las redes sociales que padecía "episodios breves y temporales de pérdida de conciencia" --pero tratables-- derivadas de una disfunción neurológica y que se sentía "optimista".

Ahora, fuentes del Bayern afirman que no hay indicios de que el mediapunta no pueda continuar su carrera al más alto nivel. Las fuentes indicaron que la participación de Musiala en los dos partidos no había planteado ningún problema y que se había analizado en profundidad con los médicos.

Los médicos afirman que las crisis de ausencia son breves y repentinas pérdidas de conciencia que, por lo general, no causan problemas a largo plazo y son más frecuentes en niños. Pueden clasificarse como un tipo de epilepsia.