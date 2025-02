Beatriz Álvarez cree que lo que resuelva el juicio del beso a Jenni Hermoso "será fundamental para crear conciencia"

BARCELONA 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, dejó claro este martes que "siempre" ha dado su "apoyo" a la delantera Jenni Hermoso sobre lo sucedido con Luis Rubiales tras la final del Mundial de 2023 con el inapropiado beso del ya expresidente de la RFEF y mostró su deseo de que haya una sentencia que "será fundamental para crear conciencia" y para "hacer cambios profundos".

"He perdido la conciencia del tiempo que ha ocurrido esto. Es un tema que está judicializado y desde Liga F siempre nos hemos posicionado y siempre he dicho que muchas de las cosas que se estaban denunciando las hemos vivido en primera o en tercera persona en algunos casos. Siempre he dado mi apoyo a Jennifer Hermoso y a toda la situación, respetando totalmente el proceso judicial", recordó Álvarez ante los medios tras un desayuno informativo con medios de Barcelona.

La dirigente está a la espera de "cómo termina" el juicio que arrancó este lunes en Madrid y que "sirva para hacer cambios profundos y que haya una reflexión más allá de todo lo judicial dentro de la propia federación, para cambiar todos los protocolos que protejan a las mujeres, no sólo a las futbolistas, sino a cualquier trabajadora y hombre también, frente a cualquier situación que pueda haber de ese tipo".

De todos modos, en el caso de que la sentencia sea favorable a la delantera, advirtió que sería "quizá no es tan sencillo" que sirva para acabar con este tipo de comportamientos. "Creo que todavía hay muchas cosas que cambiar, pero al final ha sentado un precedente a nivel social más allá del deporte, no sólo aquí en España, sino en el mundo porque ha tenido una repercusión que nos ha puesto en el foco durante todos estos meses, y es evidente que lo que se resuelva en el juicio va a ser fundamental también para crear conciencia", expresó.

"Si esto hubiera ocurrido hace cinco años, todos hubiéramos visto la situación de otra manera, y me incluyo, pero creo que ahora ya hay una conciencia social y mundial de lo que esto supone. Espero que esto sirva para que se cree un precedente para cambiar realmente las cosas", deseó.

Por otro lado, preguntado por la posibilidad de que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, insistió que la Liga F tiene que "liderar" que exista "todo el contexto social", pero insistió que "esto no va de mujeres tampoco". "La igualdad no va solo de una lucha de mujeres. Creo que esto está ocurriendo en el resto del deporte y parece que es ahora, con la Supercopa en el fútbol femenino, que tenemos que liderar un mensaje social, pero no solas", aseveró.

"Hasta ahora son todo hipótesis y se ha lanzado un poco el dardo para tantear un poco la opinión de todo el sector del fútbol femenino, pero no hay nada en concreto. Creo que ahora en esta buena onda que hay ahora con la Federación trataremos de coordinarnos con ellos para desarrollar esa competición, la Copa de la Reina, la Supercopa y todas en las que participen nuestro club y, llegado ese momento, pues si se pone este debate encima de la mesa, tantearé toda la opinión, tanto de jugadoras como de clubes, y esperemos tomar la decisión más acertada", sentenció.