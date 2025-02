Beatriz Álvarez: "A nivel deportivo la Liga F es un referente mundial"

Sobre el crecimiento de la competencia en la Liga F: "No se puede obligar a nadie a creer"

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, cree que hace falta que más gente y más clubes crean de veras en la competición y en elevar su nivel de competencia, si bien está segura de que la Liga es un "referente mundial" en cuanto a nivel deportivo por gran número de jugadoras y de talento existente, tanto a nivel de primer equipo como de cantera.

"¿Consideras que no tenemos uno de los mejores niveles deportivos del mundo? Como Liga somos de las mejores del mundo, en potencial. La Liga F, en el proyecto que llevamos, nos hemos situado como un referente dentro de las ligas mundiales más potentes. A nivel deportivo somos referentes, que no quepa duda", aseguró.

La presidenta considera que si algunos clubes extranjeros fichan en la Liga F es por eso mismo, por ser una referencia. "Se están fijando en nuestras futbolistas, en nuestros clubes y en el potencial que tenemos de talento aquí en España. Tenemos de lo mejor que hay de talento a nivel de jugadoras", argumentó.

Y no cree que haya fuga de talento por mucho que alguna estrella de un club de la Liga opte por salir. "No podemos estar diciendo por un lado que hay fuga de talento y por otro que tenemos a las mejores futbolistas en España. Tenemos al mejor club, tenemos a las mejores futbolistas, tenemos a las campeonas de Europa y a las Balones de Oro... Pero se nos van todas, ¿no? No, se va una", apuntó, en referencia a la salida de Keira Walsh del Barça al Chelsea.

Beatriz Álvarez estuvo presente en un encuentro informal con los medios de comunicación en Barcelona, donde defendió el crecimiento de la Liga F, pese a reconocer que hay otras ligas que les llevan años de ventaja en cuanto a ser profesionales, y dejó claro que para crecer más y mejor se debe tener fe y creencia en el fútbol femenino. Algo que no siempre está presente.

"No se puede obligar a alguien a que crea. No se. Es un proceso natural. No puedo forzar a nadie ni convencer a nadie de que crea si no cree. Le puedo poner argumentos, podemos hablar, pero no todo el mundo cree", comentó la presidenta.

En parte, en referencia a un Real Madrid femenino que a nivel deportivo sí está apostando fuerte, mejorando cada año su plantilla, pero que no tiene esa misma fe en otros aspectos, como sería el de la inversión o apuesta comercial. "Y bueno, tiene el ejemplo (el Real Madrid) en el Barça, que sí lo ha conseguido", detalló Álvarez.

Sobre esa fe, cree que la "evolución es una apuesta" de la Liga F pese a que falte "camino por recorrer". "Los clubes han apostado y hay progresión e inversión. Pero hay gente que no cree, falta convicción. Algunos la tienen, pero otros no. En este camino de la convicción todavía nos quedan cosas por hacer", explicó a los medios.