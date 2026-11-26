Beatriz Álvarez, elegida como representante del fútbol femenino en European Leagues. - PRENSA LIGA F

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, ha sido nombrada primera representante de la Plataforma de Ligas Femeninas Miembro en el Consejo de Administración de European Leagues durante la 53ª Asamblea General del organismo, en la que aportará "su experiencia y sus conocimientos" para defender los intereses del fútbol femenino "al más alto nivel".

Según ha informado la Liga F en un comunicado, las ligas miembro han aprobado por unanimidad el nombramiento de Álvarez en la reunión celebrada este jueves, un paso que refuerza la representación del fútbol femenino de ámbito nacional en los órganos de decisión de la organización y permite que las ligas femeninas cuenten con voz propia para trasladar sus perspectivas e intereses al más alto nivel.

La designación se enmarca en la incorporación progresiva de ligas femeninas de toda Europa a European Leagues y a sus órganos de gobierno, un proceso que refleja el compromiso de la organización con la representación y el desarrollo sostenible del fútbol nacional en su conjunto.

La Asamblea General también ha aprobado por unanimidad la solicitud de adhesión de la liga femenina noruega Toppfotball Kvinner, una medida que amplía la representación de las competiciones femeninas nacionales en European Leagues y refuerza su red de ligas femeninas.

Asimismo, las ligas miembro han aprobado las cuentas de European Leagues correspondientes al ejercicio 2025/26 y el presupuesto para 2026/27, además de recibir el Informe Anual de Actividades de la temporada 2025/26, centrado en el trabajo y la implicación de la organización en ámbitos clave para el desarrollo y la sostenibilidad del fútbol nacional.

Tras la reunión, el presidente de European Leagues, Claudius Schäfer, ha comentado que este ha sido "otro año importante" para la organización. "Seguimos trabajando para apoyar el desarrollo del fútbol nacional y preservar el lugar fundamental que ocupa en el conjunto del fútbol", ha asegurado.

Schäfer ha expresado también su alegría al dar la bienvenida tanto a Álvarez como a Toppfotball Kvinner al Consejo de Administración. "Su experiencia y sus conocimientos contribuirán a que las perspectivas y los intereses de las ligas femeninas estén representados al más alto nivel, mientras seguimos trabajando con nuestros socios para apoyar el desarrollo sostenible del fútbol femenino en toda Europa", ha añadido.

Por su parte, Álvarez ha indicado que supone "un gran honor" haber sido nombrada representante de la Plataforma de Ligas Femeninas Miembro en el Consejo de Administración de European Leagues y ha destacado su ilusión por trabajar con sus compañeros para que las ligas femeninas tengan "una voz firme a la hora de definir el futuro del fútbol".

"El fútbol femenino vive una etapa apasionante de su desarrollo y tenemos la responsabilidad compartida de seguir avanzando a partir de lo conseguido, afrontar los retos que tenemos por delante y construir un futuro sostenible que responda a las necesidades de las futbolistas, la afición, los clubes y los inversores", ha señalado la presidenta de la Liga F.