Beatriz Álvarez evita pronunciarse sobre la sentencia a Rubiales y reitera su apoyo a Jenni Hermoso

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez no quiso opinar este jueves sobre la sentencia del caso Rubiales porque no le había "dado tiempo" a leer toda la noticia, aunque señaló que tiene "respeto máximo" a la sentencia judicial, así como reiteró su apoyo a Jenni Hermoso, la cual espera que esté "bien".

"He leído el titular, pero no me ha dado tiempo a abrir realmente la noticia. Tengo máximo respeto por supuesto a la sentencia judicial, porque no puede ser de otra manera. Pero como siempre, apoyamos a nuestra jugadora Jenni Hermoso, que esperemos que esté bien. No he podido ni hablar con ella ni con sus fuentes cercanas, por lo que todavía no puedo decir nada más", afirmó la presidenta de la Liga F en una reunión entre la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los clubes de la Liga F.

Durante la mañana de este jueves, la Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a 18 meses de multa --unos 10.800 euros-- por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso, absolviéndole de las posteriores coacciones para que le restase importancia.