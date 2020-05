Beckenbauer: "El Bayern Múnich está en muy buena forma"

MÚNICH (ALEMANIA), 24 May. (dpa/EP) -

El presidente honorífico del Bayern Múnich, Franz Beckenbauer, se mostró muy satisfecho con el estado de forma de su equipo de cara al partido más importante de la Bundesliga, que se disputará el martes frente al Borussia Dortmund, después de la victoria por 5-2 obtenida ante al Eintracht Frankfurt.

El exjugador de 74 años vio este sábado el partido correspondiente a la vigésima séptima jornada del campeonato, entre el actual líder de la Bundesliga y el Eintracht Frankfurt en el Allianz Arena, tras el cual elogió a ambos equipos.

"El Bayern Múnich está en muy buena forma. Pero el Frankfurt también jugó muy bien", aseguró Beckenbauer al canal televisivo Sport1. "Bajo estas circunstancias, sin aficionados y sin ambiente, fue un partido de fútbol excelente. Felicidades a los dos equipos, jugaron un fútbol muy, muy bueno", añadió.

Los dos presidentes de honor del club muniqués, Beckenbauer y Uli Hoeness, fueron de los pocos asistentes autorizados a presenciar el partido a puerta cerrada.

Beckenbauer apoya la reanudación de la Bundesliga a pesar de que sigue declarada la pandemia del coronavirus. "Creo que se puede justificar si todos juegan según las reglas", sostuvo. "No es lo más satisfactorio para cualquier aficionado al fútbol, porque no está permitida la entrada al estadio. Pero en lo que respecta al rendimiento de los jugadores, no hay ninguna diferencia", sentenció el 'Kaiser'.