Bellingham y Rashford entran en una convocatoria de Inglaterra sin Trent Alexander-Arnold

Archivo - Marcus Rashford y Jude Bellingham con Inglaterra - Bradley Collyer/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Jude Bellingham y el delantero del FC Barcelona Marcus Rashford han entrado en la amplia lista de 35 convocados de Inglaterra para los partidos amistosos en Wembley frente a Uruguay y Japón, los últimos antes del Mundial, mientras que el defensa madridista Trent Alexander-Arnold se ha quedado fuera.

Bellingham, que se lesionó muscularmente el pasado 1 de febrero en el partido de LaLiga EA Sports contra el Rayo Vallecano, ha regresado a los entrenamientos con el grupo, pero no juega desde el encuentro ante los vallecanos. Trent, por su parte, es titular con el conjunto blanco. Entra en la lista Marcus Rashford, a pesar de los pocos minutos con los que cuenta en el equipo de Hansi Flick.

Todo en una convocatoria de Thomas Tuchel a la que regresan hombres como Kobbie Mainoo (Manchester United), Harry Maguire (Manchester United) -ninguno de los dos juega con los 'Three Lions' desde septiembre de 2024- y Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), mientras que el centrocampista del Everton James Garner y el portero del Brighton Jason Steele, de 35 años, reciben su primera llamada.

El zaguero del AC Milan Fikayo Tomori y el atacante del Tottenham Dominic Solanke también también han entrado en la lista, en la que no están otros nombres como Luke Shaw y Ollie Watkins.

Tuchel desveló que planea contar con dos plantillas, una para el partido contra los charrúas y otra para el de Japón. "Hemos decidido dividirlo en dos grupos para incorporar a jugadores que no hemos visto y que no han jugado mucho, con el fin de ampliar las opciones y la competencia por los billetes de avión a Estados Unidos", manifestó.

"Después, a partir del viernes y el sábado, un grupo de jugadores se incorporará a la concentración -10 u 11 jugadores que habrán descansado antes- y entonces contaremos con un nuevo grupo y una mezcla de jugadores para el partido contra Japón", finalizó.

Como porteros acuden Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Newcastle), Jason Steele (Brighton) y James Trafford (Manchester City), mientras que en defensa están Harry Maguire (Manchester United), John Stones (Manchester City), Nico O'Reilly (Manchester City), Marc Guéhi (Manchester City), Dan Burn (Newcastle), Lewis Hall (Newcastle), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham) y Fikayo Tomori (Milan).

Jude Bellingham (Real Madrid), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Adam Wharton (Crystal Palace) son los centrocampistas llamados y Marcus Rashford (FC Barcelona), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern de Múnich), Noni Madueke (Arsenal), Bukayo Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Anthony Gordon (Newcastle) y Dominic Solanke (Tottenham), los delanteros.