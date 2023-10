Bellingham: "Tengo ganas de los trofeos que se consiguen como equipo"

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista inglés del Real Madrid, Jude Bellingham, se mostró "muy feliz" por haber sido reconocido este lunes en la gala del Balón de Oro con el Trofeo Kopa al mejor futbolista Sub-21 de la temporada 2022-2023, pero advirtió que de lo que tiene "ganas es de los trofeos que se consiguen como equipo".

"Estoy muy feliz. Hay mucho trabajo detrás cada día para intentar hacer bien las cosas todos los fines de semana. Estoy muy orgulloso, es bonito ver que la gente aprecia y valora tu trabajo", recalcó Bellingham a 'Realmadrid TV' tras recibir el galardón en París.

El internacional cree que este premio "significa mucho porque la gente reconoce tu trabajo y ha sido un buen año". "Pero lo que más importa para mí son los trofeos ganados con el equipo. Aquí importan las opiniones y los votos, y yo tengo ganas de los que se consiguen como equipo y que la afición disfrute del éxito", subrayó.

"Me salía el corazón del pecho, no sabía ni qué decir, estaba un poco nervioso y no tenía nada preparado. Me he acordado de mi familia y las personas que están conmigo todos los días. El 2023 ha sido un buen año, muy especial, he fichado por el equipo más grande del mundo, que es una gran familia. Quiero seguir así de fuerte para mis compañeros, afición y empleados del club y ojalá ganemos títulos esta temporada", sentenció Bellingham.