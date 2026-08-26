Beñat Prados, baja ante el FC Barcelona por una lesión muscular leve

Archivo - El futbolista del Athletic Club Benat Prados antes de disputar el 'Derbi Vasco' frente a la Real Sociedad. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Athletic Club Beñat Prados no podrá estar disponible en el encuentro frente al FC Barcelona de este jueves, debido a una lesión muscular en el recto anterior de su pierna izquierda, según ha comunicado este miércoles la entidad rojiblanca.

"El jugador Beñat Prados causará baja en la convocatoria del partido contra el FC Barcelona al padecer una lesión muscular de carácter leve en el recto anterior de su pierna izquierda. Queda pendiente de evolución", expresó el club.

Por ello, el Athletic Club informó que durante la jornada de entrenamiento de este miércoles, Prados se ejercitó en el interior de las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Lezama. Junto a Prados, Terzic tampoco podrá contar con Yuri Berchiche y tiene la duda de Dani Vivian por una lesión en el aductor para el duelo frente al conjunto catalán.