Bernardo Silva abandona por lesión la concentración de Portugal

Archivo - Bernardo Silva con la selección portuguesa - Tom Weller/dpa - Archivo

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del Real Madrid Bernardo Silva ha abandonado este domingo la concentración de la selección de Portugal tras ser declarado "no apto" para afrontar el último partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Gales, ha anunciado la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

"Bernardo Silva fue sometido a una evaluación médica y declarado no apto por el Departamento de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol, por lo que ha sido liberado", señaló el organismo federativo en un comunicado, sin desvelar qué tipo de lesión padece Silva, que acabó con molestias el partido del sábado ante Dinamarca.

En el encuentro del próximo martes en Cardiff contra Gales, correspondiente a la sexta y última jornada de la Liga de Naciones, tampoco estarán un par de jugadores amonestados. "Rúben Dias y João Palhinha han sido liberados de la concentración de la selección nacional debido a que han alcanzado el límite de tarjetas amarillas; este hecho les impide representar a Portugal en el partido del próximo martes", indicó la FPF.

Así, el seleccionador luso, Jorge Jesus, continuará este domingo con la preparación del duelo ante el combinado galés con 24 futbolistas a sus órdenes.