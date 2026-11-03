El Betis se examina en el 'muro amarillo'

El extremo del Real Betis Abde Ezzalzouli. - Joaquín Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este miércoles el Signal Iduna Park para medirse al Borussia Dortmund, en la cuarta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, un partido en el que los verdiblancos buscan un cuarto triunfo en la competición que les permitiría meterse de lleno en la lucha por el Top 8 y asegurarles, prácticamente, el 'playoffs', a costa de un conjunto alemán que se hace fuerte en casa.

El Real Betis sabrá lo que es jugar frente al temido 'muro amarillo'. Los andaluces visitan este miércoles, por primera vez en su historia, el Signal Iduna Park, uno de los estadios más míticos del viejo continente. Allí, el Borussia se hace fuerte, y así lo demuestra que en las últimas cuatro temporadas solo han perdido dos partidos en la máxima competición continental ante su público --Inter de Milán (0-2) y FC Barcelona (2-3)-- con un balance de 14 victorias y siete empates.

Aun así, los pupilos de Manuel Pellegrini, que estarán alentados por unos 6.000 béticos en las gradas, buscan sumarse a Real Madrid, FC Barcelona y Sevilla como únicos equipos españoles que han conseguido ganar en Dortmund. Una victoria que, en caso de producirse, sería la cuarta en cuatro jornadas de Liga de Campeones, lo que les daría un rédito de 12 puntos con los que prácticamente certificarían su presencia, mínimo, en los 'playoffs'.

Y el Real Betis se ha ganado la licencia para soñar con tres puntos que le meterían de lleno en la lucha por el Top 8. Hasta el momento, se ha mostrado infalible en la máxima competición continental, donde ya sabe lo que es ganar a domicilio --en la primera jornada ante el Lille (2-3)--. Además, los verdiblancos, que solo han perdido uno de los seis partidos como visitantes este curso, solo han perdido en una de sus cuatro visitas a tierras germanas --4-0 ante el Leverkusen 2021--.

Un partido entre dos equipos que llegan lanzados. Los alemanes, con seis puntos en la Liga de Campeones, vienen de conseguir un valioso empate en Bundesliga ante el Bayern en el Allianz Arena (2-2), y solo han perdido dos partidos durante este curso --la Supercopa ante el Bayern (1-2) y en la visita a Bodo (1-0)--. De hecho, son colíderes en Bundesliga igualados a 18 puntos con el Bayern.

Por su parte, el Real Betis se reencontró con el triunfo el pasado fin de semana en Liga ante el Málaga (2-1), en un partido en el que Pellegrini dio descanso a jugadores importantes como Antony o Dani Ceballos. Además, Isco, Pablo Fornals y Héctor Bellerín, que apuntan al once en Dortmund, fueron sustituidos en el tramo final de un encuentro en el que Aitor Ruibal volvió a disfrutar de minutos casi seis meses después.

El que disputó los 90 minutos y será titular es Ez Abde. El internacional marroquí está alcanzando la madurez en su fútbol esta temporada y se ha convertido en una de las principales armas ofensivas del equipo verdiblanco. Su desequilibrio ya fue clave ante el Oporto con un gol, y frente a un equipo que juega con carrileros, podría ser fundamental para castigar las carencias defensivas de Julián Ryerson.

Un Betis cuya principal duda en la alineación estará en la banda derecha, donde Pellegrini tendrá que decidir entre un jugador más ofensivo como Antony o el control de Pablo Fornals. En caso de la segunda opción, Dani Ceballos podría ser de la partida junto a Facundo Bernal, que no juega desde que fuera expulsado ante el FC Barcelona. Arriba, el gol volverá a estar a cargo de Parrot, que querrá redimirse tras seis partidos sin ver puerta.

En defensa, el conjunto andaluz tendrá la difícil tarea de parar al máximo goleador de la competición Serhou Guirassy con cuatro tantos. Además, el guineano viene de marcar cuatro goles en los últimos cuatro partidos, y ya fue verdugo de equipo español esta temporada en la competición, anotando un doblete al Villarreal (3-2).

Pero no será el único atacante al que buscará anular Pellegrini, que vuelve a Dortmund 13 años después de caer de manera cruel en los cuartos de Champions con el Málaga, ya que un viejo conocido de la Liga como Fabio Silva y Jobe Bellingham serán sus acompañantes en el tridente ofensivo. Por detrás, el internacional alemán Felix Nmecha y neerlandés Joey Veerman ocuparán la sala de máquinas de un Dortmund que carga mucho su fútbol ofensivo por los carriles.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson; Veerman, Nmecha; Bellingham, Silva; y Guirassy.

REAL BETIS: Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Bernal Ceballos; Fornals, Isco, Ez Abde; y Parrott.

--ÁRBITRO: Serdar Gözübüyük (NED).

--ESTADIO: Signal Iduna Park.

--HORA: 21.00/M+ Liga de Campeones 2.