El Betis quiere relanzarse ante Osasuna y Real Sociedad y Dépor miran a Europa

Jugadores del Real Betis celebran un gol - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis, tercer clasificado de LaLiga EA Sports, tratará de mantener este domingo su buen inicio de curso ante el CA Osasuna (18.30 horas), en una octava jornada en la que Real Sociedad y RC Deportivo de A Coruña se enfrentan por las posiciones europeas (16.15 horas), en la que Elche CF y RC Celta ponen a prueba su reacción (14.00 horas) y en la que el colista Valencia CF necesita puntuar en casa del Real Racing Club (21.00 horas).

Los verdiblancos, que arrancaron la jornada a cinco puntos del líder FC Barcelona y con las mismas 16 unidades que el Atlético de Madrid, reciben a los navarros en La Cartuja, donde han ganado los tres encuentros que han disputado hasta el momento y donde, además, nadie ha conseguido anotarles -1-0 ante la Real Sociedad, 1-0 ante el Real Madrid y 1-0 ante el Getafe-.

Después de empatar en Riazor antes del parón, los de Manuel Pellegrini, que este domingo no podrán contar con los lesionados Aitor Ruibal y Junior Firpo, esperan recuperar la senda de la victoria y puntuar por quinta fecha consecutiva, todo antes de enfrentarse, también en casa, al Oporto en Liga de Campeones.

Enfrente, Osasuna, sin los lesionados Jorge Herrando, Raúl Moro y Romain del Castillo y con la duda de Kike Barja y los internacionales, atraviesa una racha diametralmente opuesta. No ha conseguido ganar en sus últimos cuatro partidos, cortando, al menos, una racha de tres derrotas seguidas con un empate ante el Rayo (1-1), y sus ocho puntos le permiten manejar solo tres de renta sobre la zona de descenso.

Por su parte, Real Sociedad y RC Deportivo de A Coruña, empatados a 10 unidades, se enfrentan en Anoeta por los puestos europeos, solo un punto por encima. Los donostiarras llegaron al parón internacional asaltando Mestalla gracias a un gol en el minuto 91 de Ander Barrenetxea (2-3), un triunfo que supuso el tercero de la temporada.

En casa, en cambio, no ha conseguido ganar ninguno de sus últimos tres choques oficiales, cosechando dos derrotas ante el Bournemouth (1-2), en Liga Europa, y ante el Atlético de Madrid (0-3), en LaLiga, y un empate frente al RC Celta (0-0).

El Dépor, por su parte, todavía no ha perdido lejos de A Coruña, donde ha encajado su única derrota hasta el momento, ante el Sevilla FC (0-1). Eso sí, tres jornadas sin ganar, con los empates ante Real Betis (1-1) y Getafe (1-1) y el tropiezo frente a los nervionenses, le han hecho caer de la zona de privilegio. Además, la lesión de su principal figura Pierre-Emerick Aubameyang, autor de cinco goles y que ha sido operado del menisco, abre la duda de cómo rendirán los gallegos a partir de ahora.

Antonio Hidalgo tendrá, además de la ausencia del delantero gabonés, las de Marc Casadó, que se fracturó la clavícula, y Zakaria Eddahchouri, mientras que se mantiene pendiente del tocado Noé Carrillo; además, son duda los internacionales, entre ellos el uruguayo José María Giménez. El conjunto 'txuri urdin', mientras, se presentará sin Orri Steinn Oskarson, expulsado ante el Valencia, ni los lesionados Jon Aramburo y Álvaro Odriozola.

En el Martínez Valero, en el partido que abre la jornada dominical, el Elche CF, en puestos de descenso, y el RC Celta tratarán de dar continuidad a las victorias alcanzadas justo antes de que la competición parase por la ventana FIFA.

Los ilicitanos, que cuentan con los mismos cinco puntos que el primero de los conjuntos fuera de los puestos de peligro, el Levante UD, firmaron su primer triunfo ante el RCD Espanyol (1-3). Antes, habían sumado solo dos de los 18 puntos en juego, y se mantienen como el segundo equipo más goleado (17), solo por detrás del Racing (21).

El cuadro vigués, que la próxima semana recibe a la Juventus, tampoco había ganado hasta que goleó, precisamente, a los cántabros en Balaídos (5-0), una victoria que cortó una serie de tres empates consecutivos y seis encuentros sin vencer, ocho contando con la derrota ante el Omonia (1-0) en Liga Europa. Con siete puntos, tiene dos de ventaja sobre la zona de quema.

El preparador del cuadro franjiverde tendrá la baja segura de Federico Redondo, que vio la roja en el RCDE Stadium, y la duda de Yago Santiago. Claudio Giráldez, por su parte, recupera a Iago Aspas y Sebastián Cáceres y lamentará las ausencias de Carl Starfelt, Miguel Román y Jones El-Abdellaoui.

Por último, el Real Racing Club quiere alejar el peligro en la visita del colista Valencia CF a El Sardinero. El cuadro cántabro, agarrado a la efectividad del delantero marroquí Yassir Zabiri (6 goles), necesita alzar el vuelo después de perder tres de sus cuatro choques más recientes, los dos últimos por goleada ante Barça (7-2) y Celta (5-0).

Con dos unidades de renta (7) sobre el descenso, los de Santander esperan reaccionar ante un conjunto 'che' que llegó al parón cayendo en el último momento ante la Real (2-3), un resultado que le quitó la sonrisa lograda días antes con la victoria, la primera del curso, en Mendizorrotza (0-1).

Simon Eriksson, con una tendinopatía en el hombro, es la única duda entre los racinguistas, mientras que los valencianistas no podrán contar con los lesionados Luis Rioja, Umar Sadiq, Sergi Canós y Diego López, mientras que se mantienen pendientes del tocado Dimitri Foulquier.

--HORARIOS DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Elche CF - RC Celta. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 14.00.

Real Sociedad - RC Deportivo. Sesma Espinosa (C.Riojano) 16.15.

Real Betis - CA Osasuna. Muñiz Muñoz (C.Aragonés)18.30.

Real Racing Club - Valencia CF. Bestard Servera (C.Balear) 21.00.