El Betis quiere seguir en cabeza ante el Levante y la Real acabar ante el Espanyol con su sequía

El futbolista del Real Betis Pablo Garcia después de anotar el tanto de la victoria en el encuentro Valencia - Betis de LaLiga EA Sports. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis visita este sábado al Levante UD buscando seguir con la perfección en este arranque de temporada, mientras que la Real Sociedad recibe al RCD Espanyol deseando su primera victoria liguera en cinco meses, en encuentros correspondientes a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2026-2027.

El Ciutat de València acoge (17.00 horas) un duelo entre dos equipos que viven dos situaciones antagónicas. El Betis viaja a la capital del Turia con el objetivo de lograr el pleno de victorias en las tres primeras fechas, algo que sólo han conseguido en dos ocasiones en el siglo XXI, en la 2011-2012 con Pepe Mel y 2022-2023 ya con Manuel Pellegrini precisamente. En cambio, el conjunto granota, que todavía no han anotado ningún gol, buscará hacer bueno el punto logrado en El Sadar ante Osasuna con una victoria que le permita ir cogiendo confianza.

Y es que esta buena racha tras ganar a la Real Sociedad y, a domicilio, al Valencia, plantea a Pellegrini la disyuntiva de si seguir apostando por los mismos protagonistas o introducir rotaciones en el once inicial, pensando en la carga de partidos y los minutos, con el Real Madrid como siguiente rival la semana que viene en La Cartuja y con el sueño de la Liga de Campeones también ya cerca.

Así, en caso de hacer rotaciones, el técnico chileno podría optar por la primera titularidad de Isco Alarcón, después jugar sus primeros minutos en Mestalla, el recién llegado Troy Parrot, o un Pablo García que anotó el tanto de la victoria en el feudo valencianista y que parece que finalmente no saldrá del club. En cuanto a las bajas, Diego Conde, Aitor Ruibal, Giovani Lo Celso, Gonzalo Petit no estarán disponibles.

Por su parte, Luis Castro, técnico del Levante, tendrá que encontrar la tecla para resolver la falta de gol que está aumentando la huella dejada por Carlos Espí, una solución que puede pasar por recuperar la mejor versión del camerunés Etta Eyong y Carlos Álvarez, este último con su futuro pendiente por resolver.

Todo para romper una mala racha contra un Betis que le ha ganado cuatro de sus últimos cinco enfrentamientos, con el único resultado positivo el empate a dos goles de la temporada pasada, aunque, en su primer partido como local, tratará de mostrar la fortaleza que fue clave para su salvación. Con Castro, no pierde como local desde el 18 de febrero ante el Villarreal CF, con seis victorias y un empate desde entonces.

PELLEGRINO MATARAZZO BUSCA UN CAMBIO DE TENDENCIA CINCO MESES DESPUÉS

Por otro lado, el Estadio de Anoeta (19.00) acogerá un encuentro importante para la Real Sociedad, que atraviesa una larga sequía en LaLiga EA Sports desde hace varios meses que espera romper ante un RCD Espanyol, que juega su primer partido a domicilio de la temporada.

El conjunto 'txuri-urdin' no ha logrado aplacar la mala dinámica con la que acabó la pasada campaña tras conquistar la Copa del Rey Mapfre. Desde entonces, diez partidos ligueros sin ganar, ocho y los dos primeros de esta campaña, ambos en salidas difíciles ante el Real Betis y, sobre todo, ante el Real Madrid, que le goleó 4-1 el pasado miércoles, un duro golpe anímico del que espera recuperarse en su estreno ante su afición.

Rino Matarazzo no parece dar con la tecla que sí logró encontrar cuando llegó al banquillo donostiarra para reconducir el rumbo de una Real Sociedad cuya pretemporada tampoco fue la más positiva. Para ello, necesita que Mikel Oyarzabal vaya recuperando su mejor forma tras el Mundial y lidere a un equipo donde podría haber numerosas rotaciones respecto al último partido y con la entrada de jugadores como Carlos Soler, Beñat Turrientes, Ander Barrenetxea e Igor Zubeldia, suplentes en Madrid.

En cambio, la Real Sociedad podrá agarrarse a su reciente historial ante el conjunto perico, mostrándose imbatible frente a los catalanes desde la campaña 2021-2022, cuando cayó por la mínima en Cornellá, y con una estadística aún mejor como local ya que el Espanyol no gana en Donosti desde la temporada 2015-2016 (2-3).

El equipo de Manolo González ha tenido algo más de descanso para afrontar este tercer partido liguero al que llega tras ganar en el RCDE Stadium al Levante UD (3-0) y caer con el Real Madrid en el último suspiro (1-2).

Para ello, el equipo catalán espera mejorar sus prestaciones como visitante después de que en su fatídico 2026 que le pudo costar perder la categoría sólo fuese capaz de ganar en una salida, clave en Pamplona en la penúltima jornada.

Rino Matarazzo incluyó en la convocatoria al central senegalés Mamadou Sarr, cedido hasta final de temporada, y al mediocentro Jon Gorrotxategi, mientras que Manolo González sigue con la baja en defensa del sancionado Leandro Cabrera y de los lesionados Javi Puado y Kike García para un once que se perfila muy parecido al del último partido ante el Real Madrid.

HORARIO DEL SÁBADO DE LALIGA EA SPORTS

Sábado 29.

Levante-Real Betis. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 17.00.

Real Sociedad-Espanyol. Orellana Cid (C.Andaluz) 19.00.

Sevilla-Atlético de Madrid. Alberola Rojas (C.C-manchego) 21.30.