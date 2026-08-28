Zabiri da al Racing la primera y el Alavés supera al Villarreal

Deportivo Alavés - Villarreal CF - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander se impuso (3-2) al Elche este viernes en el inicio de la tercera jornada de LaLiga EA Sports, gracias a un 'hat-trick' de Yassir Zabiri, mientras que el Deportivo Alavés siguió su gran arranque liguero a costa del Villarreal (1-0).

El cuadro de José Alberto regaló a El Sardinero una victoria en Primera 14 años después, aunque perdió lesionado a Andrés Martín, mientras el Elche sigue sin ganar. El recién ascendido, que suma cuatro puntos, se dio un festín en el primer tiempo gracias a Zabiri, y también al desastre de Matías Dituro a los 15 minutos, mala salida e intento de control para el robo del delantero.

El jugador cedido por el Stade de Rennes firmó un golazo en el 2-0 y, en una parada desafortunada del portero el Elche, marcó también el 3-0 de volea. La promesa marroquí, de 21 años, se presentó en el fútbol español a la altura de Kylian Mbappé, Raphinha y Fermín en el Pichichi, pero con la amplia renta a favor, el Racing se durmió en un desenlace peligroso.

Al Elche tampoco le quedaba otra que reaccionar, y Martín Anselmi metió artillería con Tete Morente, Ezequiel Ponce y Javi Morcillo. La reacción fue tardía, ya cuando el Racing se veía con la primera, y solo llegó a meter el miedo en el cuerpo. Buba Sangaré y Fer Niño marcaron en apenas un minuto, un 3-2 que guardó el Racing con mucho más suspense del esperado y garcias a Julen Agirrezabala.

En Mendizorroza, el Alavés aguantó el fuerte inicio de un 'Submarino' con ganas de estrenar su casillero de victorias en la tercera jornada. Tampoco fue un monólogo, sino un ida y vuelta donde el Villarreal fue llegando con algo más de peligro con Georges Mikautadze, Tajon Buchanan y Gerard Moreno.

Sin embargo, el cuadro vasco combinó a la perfección, con otra gran actuación de Ángel Pérez, para encontrar solo en el punto de penalti a Lucas Boyé (1-0) a la media hora de encuentro. Antonio Sivera sacó otra a Moreno antes del descanso y el meta local fue poco a poco pesadilla para un equipo 'Champions' sin colmillo, igual que Antonio Blanco en el centro del campo.

Iñigo Pérez dobló su apuesta con Alberto Moleiro y Ayoze Pérez, pero el Villarreal, mirando siempre a Moreno, no encontró el camino al gol. Quique Sánchez Flores, con Toni Martínez lesionado, apostó por Mariano Díaz, en busca de la racha de su delantero, y velocidad en las transiciones. A la contra de hecho pudo sentenciar el Alavés en más de una, como en un poste de Ángel Pérez, y el Glorioso disfrutó en casa de su mejor arranque en mucho tiempo.