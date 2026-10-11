El Betis va en serio y el Valencia mejora con Aguirre

Real Betis - CA Osasuna - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Goleada bética a Osasuna y empate 'che' contra el Racing

La Real Sociedad superó al Deportivo y Elche y Celta empataron sin goles

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real Betis se dio un festín de goles (5-2) ante el CA Osasuna para seguir el ritmo de la zona alta de LaLiga EA Sports, en una octava jornada también propicia para la Real Sociedad e ilusionante para el Valencia, a pesar de empatar (2-2) con el Racing de Santander en el primer partido con Javier Aguirre.

El equipo de Manuel Pellegrini, que afronta el inicio serio de la Champions estas próximas semanas, enlazó su quinto partido de Liga sumando, 19 empatado segundo con el Atlético. El Betis volvió con todo del parón y fue encerrando poco a poco al equipo 'rojillo'. Los andaluces disfrutaron del mejor Isco en La Cartuja, quien aprovechó un penalti para poner el 1-0 a los diez minutos.

Abde dobló la renta para un Betis perfecto que en la reanudación hizo el 3-0, de estrategia y pizarra puesta en marcha por Isco, aunque en propia puerta de Ante Budimir. El Betis celebró antes de tiempo, se durmió y regaló dos balones que fueron el 3-2, en cinco minutos, de Budimir y Rubén García. Entonces, Isco se coló entre líneas para hacer el 4-2, con los visitantes protestando una falta.

Osasuna, que no gana desde la tercera jornada, asumió el morir en la orilla, también la del descenso. Un Isco que encuentra su mejor versión tras sus largas lesiones, pudo hacer el triplete antes de ser sustituido, pero la fiesta en La Cartuja volvió, con la guinda del quinto de José Morante, en el día de su debut.

Mientras, mirando hacia arriba, la Real Sociedad se llevó un duelo directo con el Dépor para estar en zona de Europa. El equipo vasco enlazó dos victorias por primera vez esta temporada gracias a su gran primera parte, aunque terminó sufriendo. Jon Martín y Arsen Zakharyan, goles casi seguidos a la media hora, y Gonçalo Guedes ya en el minuto 54, pusieron el 3-0 en Anoeta.

Sin embargo, el Deportivo, que había tenido sus ocasiones, dio un vuelco al partido con el 3-1 de Mario Soriano y la expulsión local de Pablo Marín. Yeremay Hernández firmó casi seguido el 3-2, cumpliendo el sueño de marcar con el equipo gallego en Primera, pero la Real, con alguna parada de Alex Remiro, aguantó el marcador, más tranquila en igualdad al final con la expulsión de Lorenzo Amatucci.

EL VALENCIA MEJORA CON AGUIRRE

Además, en un atractivo encuentro en El Sardinero, el Valencia ya mostró parte del sello de Javier Aguirre, nuevo técnico 'che' desde hace dos semanas. De hecho, el aterrizaje del mexicano en la complicada historia reciente del equipo valenciano no pudo ser mejor: golazo 0-1 a los dos minutos de un Dani Raba inédito en lo que iba de temporada, sin contar para Carlos Corberán.

La nueva imagen del Valencia flaqueó a la media hora, protagonismo de un Racing también acertado en el golazo de Yassir Zabiri. Los de José Alberto terminaron de poner de cara el partido con el 2-1 de Iván Martín nada más empezar el segundo tiempo, castigado el Valencia su bajón. Entonces, Javi Guerra levantó a los suyos para encontrar el 2-2 de David Otorbi y los de Aguirre se mostraron peligrosos al final, muy clara la tuvo Hugo Duro, y para los locales Pablo García, en un emocionante desenlace que mantiene en zona de descenso al Valencia y tres puntos más los cántabros.

Mientras, el Elche sigue en zona peligrosa y el RC Celta, sin despegar en mitad de tabla, después de un empate sin goles en el Martínez Valero. Ambos equipos dejaron una pobre imagen, después de tres semanas sin liga por el parón de selecciones. Con todo, el Elche fue más dominador y tuvo las pocas ocasiones que hubo, de Gonzalo Villar, Rubén Sánchez y Tete Morente al descanso.

En el segundo tiempo, el Celta no salió de su campo pero se defendió mejor, y el partido se fue quedando sin emoción en las áreas, hasta que casi se lo lleva el equipo gallego en el descuento con Martim Neto. Un punto insuficiente para un Elche más necesitado, mientras el Celta necesita mejorar con la Juventus en el horizonte.