El blaugrana Marcus Rashford se recupera de la gripe y viaja a Londres

Archivo - El jugador del FC Barcelona Marcus Rashford en el partido de Champions contra Olympiacos - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del FC Barcelona Marcus Rashford es la gran novedad en la lista de convocados del entrenador blaugrana, Hansi Flick, de cara a la vista a Stamford Bridge para medirse al Chelsea en la jornada 5 de la Fase Liga de la Champions, mientras que también regresa a la convocatoria tras estar sancionado en el anterior duelo de LaLiga EA Sports el centrocampista neerlandés Frenkie de Jong.

Flick ha recibido en la previa del choque una noticia muy positivas; la del regreso de Frenkie de Jong, después de cumplir sanción, y sobre todo la de la vuelta de Marcus Rashford, recuperado de un proceso gripal que le dejó fuera del último compromiso, el estreno liguero en el Spotify Camp Nou ante el Athletic Club.

Sin embargo, el equipo sigue arrastrando bajas importantes como las de Pedri, que está ya en el tramo final de recuperación pero se queda sin poder viajar como disponible a Londres, además de Gavi y Ter Stegen, bajas de larga duración.

La convocatoria para visitar al Chelsea es la siguiente: Joan Garcia, Szczesny, Kochen; Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia; Fermín, Casadó, Olmo, De Jong, Bernal, Dro; Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony Bardghji.