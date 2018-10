Bolt firma un doblete en su estreno como titular con los Mariners

Actualizado 12/10/2018 16:18:10 CET

El exatleta jamaicano Usain Bolt, ocho veces campeón olímpico, vivió este viernes su primer gran día en su aventura en el fútbol al anotar un doblete en la clara victoria (0-4) de su equipo, los Central Coast Mariners, en el amistoso ante el MacCarthur South West United.

El caribeño había avisado en los días previos que este duelo podría marcar su futuro tanto en el equipo australiano como en esta nueva aventura, sobre todo tras lo ofrecido su discreto debut. Pero 'Rayo' también había dejado claro que había mejorado en muchos aspectos y lo pudo demostrar en este partido, coronado por dos goles.

Bolt, con el 95 a la espalda, fue titular y jugó 75 minutos como único delantero de su equipo, aunque sus goles no llegaron hasta la segunda mitad cuando su equipo ganaba ya 0-2, pese a que tuvo una buena opción con un buen cabezado que se marchó cerca del palo. El primero, en el minuto 57, fue cuando recibió un balón en profundidad y lanzó un potente disparo que no pudo detener, aunque iba por su palo, Ezequiel Consoni.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ?? #SWSvCCM #CCMFC ??@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ