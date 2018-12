Bordalás: "Cerrar las puertas es proteger al equipo, no que la prensa no pueda entrar"

Publicado 20/12/2018 16:23:30 CET

Sobre el Girona: "Son capaces de plantar cara a los mejores"

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, valoró la visita a "un campo complicado" este sábado como el de Girona, por lo demostrado por los catalanes "en las últimas temporadas", al tiempo que se mostró contento con su equipo en una liga "muy igualada" y explicó su decisión de cerrar los entrenamientos a la prensa.

"Partido difícil, es un campo complicado. Girona lo ha demostrado y lo viene demostrando en las últimas temporadas. El parón navideño viene bien a todos, para desconectar, pero todavía no hemos desconectado", indicó en la rueda de prensa previa a la jornada 17 de LaLiga Santander.

El cuadro azulón marcha séptimo con 24 puntos, tres más que un Girona también en buena línea este año bajo las órdenes de Eusebio Sacristán. "Es un equipo que en la plantilla ya se conocen bien, con un estilo muy definido, que juegan bien, que se conocen muy bien, y son capaces de plantar cara a los mejores equipos del campeonato. El Atlético no ha podido ganarles, al Madrid le ganaron", afirmó.

"Es un equipo que juega bien y muy fuerte, que tiene pegada con Stuani, Portu es un gran jugador, Borja García... tiene muy buenos jugadores. Stuani es un magnífico delantero. El año pasado hizo un número importante de goles y esta va en la misma dirección. Jorge Molina todos estamos contentos con él. ¿Similitudes? Son jugadores de equipo, fenomenales, de los que ayudan mucho y solo tengo palabras de elogio para ambos", añadió.

Además, Bordalás dijo que su futuro y "mente" están en el Getafe y fue preguntado en varias ocasiones por el cierre de los entrenamientos a la prensa, excepto a abonados. "No es nada de la prensa. Es por proteger, no con intención de perjudicar a nadie y menos a la prensa. Es por proteger, porque entraba a los entrenamientos cualquiera, nos graban, dan datos a los rivales y es con esa intención", dijo.

"La intención no ha sido cerrar las puertas para que la prensa no pueda entrar, sino para proteger el trabajo del equipo y que no entrara cualquiera. Por parte de todos está facilitaros el trabajo, nunca impedirlo", añadió.

El técnico del 'Geta' quiere que su equipo siga creciendo. "Lo mejor es que el equipo ha competido a un buen nivel, hemos sido capaces de intentar siempre ir a por la victoria. Hemos tenido alternancias en el juego pero estamos satisfechos porque el equipo siempre ha competido y esa es la línea, mejorar y crecer, porque estamos en una temporada larga y muy igualada", finalizó.