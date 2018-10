Bordalás: "No es el Getafe que deseo, dimos muchas facilidades"

Publicado 20/08/2018 1:48:19 CET

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, no salió contento del estreno en LaLiga Santander ante el Real Madrid, donde cayeron (2-0) en el Santiago Bernabéu, ya que lamentó las "facilidades" que dieron a los blancos, en un partido que no reflejó lo que quiere ver en los suyos esta temporada.

"Era un partido complicado, contra un gran rival como es el Real Madrid, pero mi sensación es que quizá nosotros no hemos estado al nivel de exigencia. No ha salido nada de lo preparado. Ellos han jugado muy cómodos. El primer gol de un centro lateral, el segundo de una pérdida, creo que hemos dado muchas facilidades", afirmó en declaraciones a LaLiga.

El técnico de los azulones insistió en que no es el equipo que espera ver esta temporada. "No, sin duda que no. No es el Getafe que vimos la pasada campaña, ni el que yo deseo. No voy a restar mérito al Madrid, pero no han salido las cosas como queríamos", comentó.

"Aquí puedes perder, hay muchas posibilidades, no se puede comparar el Real Madrid con el Getafe en nada, pero la sensación no ha sido buena. Es la primera jornada y ahora hay que pensar ya en el próximo partido, el primero de local e intentar cambiar", dijo.