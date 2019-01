Bordalás: "No podemos poner en tela de juicio el juego del Atlético"

Publicado 25/01/2019 17:14:41 CET

El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha avisado de que el Atlético de Madrid, su rival este sábado en el Wanda Metropolitano, dispone de "una plantilla increíble" que le permitirá amortiguar las bajas que sufre, y ha pedido no "poner en tela de juicio el juego" el juego del equipo rojiblanco.

"Cuando se habla de intensidad, ¿eso es bueno es malo? Cada uno lo interpreta como quiere. La intensidad existe en el deporte de altísimo nivel. El Atlético es un grandísimo equipo, lleva años demostrándolo, y ahora no podemos poner en tela de juicio su juego, ni mucho menos. Es un equipo gran con un magnífico entrenador y magníficos jugadores", advirtió Bordalás ante la prensa.

En este sentido, afirmó que su próximo adversario "es un equipo muy difícil que defiende francamente bien". "Lleva años siendo el equipo, si no el menos goleado, el segundo menos goleado del campeonato, y eso demuestra la dificultad no solo para el Getafe, sino para todos los equipos", dijo.

Pese a las lesiones que sufre el Atlético, el técnico 'azulón' da por hecho que "va a sacar un once de mucho nivel, muy competitivo". "Es verdad que las bajas no son buenas para ningún equipo, pero van a tener un once de altísimo nivel con campeones del mundo y jugadores que tienen muchos títulos. Tienen una plantilla increíble", alabó.

En cuanto al buen momento del Getafe, reconoció que "está claro que los resultados dan confianza", pero avisó de que "no garantizan que vaya a seguir la dinámica porque las rachas se acaban". "Sabemos que si queremos sacar un buen resultado tenemos que mostrar nuestra mejor versión en un campo complicado donde el Atlético está mostrando un nivel altísimo como local", recalcó el alicantino, quien ha "prohibido" a sus jugadores hablar de la eliminatoria copera ante el Valencia para no sufrir despistes en liga.

"Estamos en puesto europeos, pero también estamos en el ecuador de la competición, queda mucho tiempo y puede pasar cualquier cosa. Ahora mismo estamos arriba, pero la igualdad es manifiesta y si pillas una racha mala puedes estar peleando en los puestos de abajo. Le ha ocurrido a equipos que están más cerca de abajo como el Espanyol. Eso nos puede ocurrir a cualquiera", analizó.

En cuanto a un posible futuro como técnico del Atlético, Bordalás rechazó cualquier especulación. "Yo soy el entrenador del Getafe y no podéis vincularme con el Atlético. Hay que ser respetuosos con nuestro club, con el Atlético, con su entrenador, que he visto que va a renovar hasta 2022. A mí no me gusta que me vincule con ningún otro club que no sea el Getafe en este momento", pidió.

Por último, el entrenador le deseó buena suerte a Sergi Guardiola, que acaba de abandonar su equipo rumbo al Real Valladolid. "Estábamos contentos con su trabajo, pero había dispuesto de muy pocos minutos y se ha tomado la decisión de que el chico salga hacia otro club donde pueda tener minutos. Le deseo la mayor de las suertes", le despidió.