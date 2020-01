Bordalás: "El resultado me parece excesivo y creo que merecimos más"

Publicado 04/01/2020 19:04:39 CET

MADRID, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, lamentó la derrota "tan abultada" ante el Real Madrid (0-3) en la decimonovena jornada de Liga y aseguró que le parece un resultado "excesivo" por los méritos de su equipo y las paradas de Thibaut Courtois.

"Creo que Courtois ha sido el mejor del equipo rival. El resultado me parece excesivo y creo que merecimos más", dijo el técnico azulón ante los medios. "Me da pena por el esfuerzo que han realizado los chicos. Enfrente teníamos un gran equipo y cuando perdonas lo acabas pagando", añadió.

"A pesar del buen trabajo del equipo nos fuimos al descanso con 0-1 y en el segundo tiempo el equipo no bajó los brazos. Ha sido una pena no ponernos por dleante, pero este guion se repite contra los 'grandes', es algo que ya habíamos vivido", sentenció Bordalás, disconforme con la actuación arbitral.

"Si hablara del árbitro con 0-3 quedaría en evidencia, pero creo que ha habido errores del árbitro aunque no han influido en el resultado". Y también destacó el apoyo de la grada. "Siempre me emociona el apoyo de la afición. Siento impotencia por no haber podido darles una victoria hoy", agregó.

Por último, preguntado por su portero David Soria, el técnico getafense no tuvo reparo en admitir sus fallos en este partido. "El primero que sabe que no ha estado bien es él. Hay que reflexionar y estar tranquilos. Los futbolistas son humanos y cometen errores. Si lo comete un portero es más grave porque cuesta un gol", finalizó.