Bordalás: "Sacas punta y punta y nos hemos comido el lápiz, no merezco esto"

José Bordalás - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, pidió "ayuda" para que su equipo pueda competir por quedarse en LaLiga EA Sports, después de la derrota (1-2) ante la Real Sociedad este viernes en la jornada 19, crítico con la falta de jugadores y una situación que no merece.

"Esto es Primera División y no se puede competir con chicos que no tienen experiencia, que vienen de jugar en Segunda RFEF. No se lo deseo a nadie y creo que no merezco lo que está ocurriendo esta temporada", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El técnico azulón no quiso decir nombres ni las intenciones del club en el mercado de fichajes. "No te puedo hablar de nombres. No sé la situación económica del club, no sé lo que ocurrirá, si van a incorporar o no. La situación es la que es, todo el mundo la está viendo, y está claro que el equipo necesita ayuda, porque si no, no vamos a poder competir. Nos da hasta donde nos da", dijo.

Bordalás fue igual de contundente en rueda de prensa después del partido en el Coliseum. "Una situación con falta de efectivos, y con un equipo muy mermado. Hemos acabado con cuatro jugadores del filial, no les puedo reprochar nada. Estoy triste porque es una realidad, no merezco lo que se está haciendo", comentó.

"Soy un entrenador, siempre me han etiquetado, que saco rendimiento pero llega un momento que el lápiz, sacas punta y punta y el lápiz se acaba. Ahora mismo el lápiz nos lo hemos comido y ya no queda lápiz. Es la realidad. No merezco esto y no se lo deseo a nadie. Hay jugadores también muy preocupados, que van al límite", añadió un Bordalás que no valoró su posible salida del club.