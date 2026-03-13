Bordalás: "Somos un equipo pequeño, pero la mentalidad tiene que ser de equipo grande"

José Bordalás, entrenador del Getafe CF - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe CF, José Bordalás, ha asegurado que aunque son conscientes de que son "un equipo pequeño" deben tener "mentalidad de equipo grande", algo que deben aplicar este sábado ante en el Riyadh Air Metropolitano ante el Atlético de Madrid (16.15 horas), un rival que "no acusa" los cambios y que en casa "tiene una fortaleza tremenda".

"Siempre les digo a los jugadores que mantengan ese espíritu competitivo y tengan esa mentalidad ganadora, con el máximo respeto a todos los rivales. Nosotros somos conscientes de que somos un equipo pequeño, pero la mentalidad tiene que ser de equipo grande. Eso es lo que intento cada día trasladar y transmitir. Ellos han venido con mucha ilusión, son jugadores que quieren abrirse camino en el fútbol y quieren conseguir cosas importantes, y eso les ayuda a ellos y nos ayuda a todos", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, afirmó que el Atlético tiene "muchas alternativas". "Lo estamos viendo, los cambios en los onces son importantes, el equipo no lo acusa. Es un equipo que cuando hace cambios, y me he fijado esta temporada, siempre mejora, porque los jugadores que están en el banquillo son del mismo nivel o incluso superior de los que están participando. Para nada pienso que les vaya a afectar. Es un equipo ambicioso, muy bien trabajado y que en casa tiene una fortaleza tremenda. Somos conscientes de que tenemos que hacer un grandísimo partido si queremos conseguir un buen resultado. No va a ser fácil, pero el equipo está preparado y con ganas e ilusión de seguir creciendo y de seguir haciendo cosas importantes", indicó.

Además, advirtió de que no pueden "comparar el nivel del Atlético de Madrid con el nivel del Getafe". "Es un equipo mucho más histórico, mucho más poderoso, con una masa social mayor, con objetivos totalmente distintos. La diferencia es muy grande de un club a otro. Es normal que esos datos estén a favor de los equipos grandes. El Atlético de Madrid, el Barça, el Real Madrid, nos superan en absolutamente en todo. Pero no hay ninguna barrera a nivel psicológico, ninguna obsesión. Cuando pita el árbitro, todo el mundo se olvida, nadie se acuerda de lo anterior, ni de la masa social, ni de la historia, ni de nada. Cada partido es diferente y hay que competirlo e intentar sacarlo adelante", subrayó.

"No podemos hablar de final porque queda mucho campeonato, pero está claro que ahora todos los puntos tienen un valor increíble para todos los equipos, para el Atleti también, porque se está jugando estar en los puestos de 'Champions'. Es un equipo ganador, es un grandísimo equipo con una magnífica afición y va a ser un partido difícil. Cuando comentan que la diferencia es muy grande y que es difícil que se te escape el objetivo... En el fútbol podemos ver cosas increíbles. Hay equipos que tienen una racha increíble, que están en un buen momento y de repente se dan mal los resultados y no ganan. Tenemos que trabajar con la misma ilusión y con la misma mentalidad", continuó.

Sobre el buen rendimiento del equipo en este comienzo de 2026, el técnico azulón reconoció que "los resultados te dan confianza". "El equipo ha sacado buenos resultados y eso ha hecho que el equipo gane en confianza, en autoestima, que el equipo sea más equilibrado. Los jugadores que han llegado nos han ayudado mucho, por el compromiso, porque han venido con ilusión. Tenemos un vestuario fantástico y eso es muy importante", explicó.

"El equipo está trabajando bien, ha conseguido desde el inicio del año estar más equilibrado. Estamos algo mejor a nivel defensivo, pero no podemos bajar la guardia en ningún momento, puesto que enfrente vamos a tener a un equipo que tiene jugadores a nivel ofensivo buenísimos, cualquiera puede hacerte gol, te generan muchas ocasiones. Lo hemos podido ver en el partido de 'Champions', en el partido de Copa contra el Barça. Es un equipo con un potencial altísimo y tenemos que ser conscientes de que no podemos bajar un ápice nuestro nivel de ambición ni nuestro nivel de competitividad", prosiguió.

A pesar de todo, recalcó que no están salvados todavía con 35 puntos. "Soy realista y sé que no es suficiente, que tenemos que seguir trabajando duro y que tenemos que seguir sumando puntos porque va a ser una lucha trepidante este final de campeonato, que todos los equipos quieren ganar, quieren sumar, y esta temporada no va a ser una excepción. Ojalá el equipo siga por la senda del triunfo, de la confianza, de la ambición y de la humildad; como nos creamos algo, estamos perdidos", manifestó.

En otro orden de cosas, reconoció que los fichajes de Martín Satriano y Luis Vázquez han tenido "un impacto importante" en el equipo. "Todos sabíamos que teníamos dificultades en la delantera, y han venido a ayudarnos. Me alegro mucho por ellos, porque eso les da confianza. El delantero vive del gol. Están trabajando muy duro y me alegro mucho por ellos porque eso les da confianza, y también al equipo. Han tenido un impacto importante, sin duda", confesó.

También explicó que Borja Mayoral y Juanmi Jiménez "siguen de baja", y calificó de "buena noticia" que Davinchi vuelva a entrenar con el grupo. "Lleva muy poquito y tenemos que ser ser pacientes, no acelerar los plazos y tener calma y tranquilidad. Ha estado fuera muchos meses y le va a costar un poco, pero es un chico joven, con mucha ilusión y con muchas ganas, y ojalá lo podamos tener cuanto antes. Será una pieza más que nos intentará ayudar en este tramo final del campeonato, que es tan importante", expresó.

Por último, Bordalás se mostró satisfecho de haber podido cumplir 300 partidos en Primera. "Era un dato que desconocía. Siempre te llena de satisfacción seguir disfrutando de esta profesión, seguir creciendo como entrenador y con la misma ilusión que tenía cuando empecé en esto, incluso más. Es un dato que es bonito para cualquier profesional, pero no te va a ayudar a conseguir logros. Tenemos que seguir trabajando mucho, muy duro, y con la misma mentalidad ganadora, que es lo que quiero ver de mi equipo, esa mentalidad de equipo ganador que es importante para poder conseguir puntos y objetivos", finalizó.