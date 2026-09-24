Borja Iglesias sube a Wallapop su camiseta de celebración del Mundial, una cámara y su mesa de DJ

El delantero español Broja Iglesias junto a su camiseta de celebración del Mundial, una cámara y su mesa de DJ. - WALLAPOP

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero del RC Celta campeón del mundo de fútbol Borja Iglesias, se ha convertido este jueves en embajador de la nueva campaña de Wallapop 'Vendedores' para acercar a los usuarios de la plataforma un trocito de su personalidad tanto dentro como fuera del terreno de juego, y ha puesto en venta su camiseta de celebración, una cámara y su mesa de DJ.

El delantero demostrará sus dotes como vendedor en Wallapop, donde ha subido objetos tan icónicos como su camiseta de celebración del Mundial y la que fue su primera mesa de DJ.

La camiseta de España con la que celebró la victoria del Mundial es una pieza original y exclusiva, además de oversized y perfecta para salir bien en las fotos. Aunque tiene algo inédito, algo que no todas pueden decir: esta sí la ha usado.

La cámara a prueba de banquillos, una cámara analógica le ha acompañado durante una etapa en la que esa afición ha seguido creciendo y encontrando nuevos espacios. También en el fútbol: pasar horas en el banquillo tiene una ventaja, acabas encontrándole el lado más fotogénico al juego.

Por último, su primera mesa de DJ, que ha sido una de sus mejores compañeras para montar fiestas en cualquier sitio y que busca ahora una segunda vida en Wallapop.