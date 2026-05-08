Borja Jiménez dejará de ser entrenador del Real Sporting a final de temporada

Archivo - Borja Jiménez - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El técnico Borja Jiménez dejará su puesto como entrenador del Real Sporting de Gijón cuando finalice la temporada 2025-26, ha anunciado este viernes el club asturiano, una decisión consensuada y que se produce con el equipo a once puntos de la zona de 'Playoff' de ascenso en LaLiga Hypermotion.

"El Real Sporting de Gijón y el técnico Borja Jiménez han llegado a un acuerdo para finalizar su relación contractual cuando acabe la actual temporada. El club y el técnico, tras haber realizado un análisis de la situación en las últimas semanas, concluyen que esta decisión es la más favorable para las dos partes", señaló la entidad en un comunicado.

El preparador abulense, de 41 años, no cumplirá el año más de contrato que le quedaba y que firmó a su llegada al club en el mes de octubre, cuando sustituyó a Asier Garitano después de que el equipo encajase su quinta derrota liguera consecutiva ante el Castellón.

En su etapa en el cuadro sportinguista, Jiménez ha firmado en la competición doméstica, 12 victorias, siete empates y 11 derrotas, y el equipo marcha duodécimo con 52 puntos, a 11 de la zona de 'Playoff' de ascenso a Primera. En las últimas semanas, han caído en tres de sus últimos cuatro compromisos.

"El Sporting le agradece a Borja Jiménez el trabajo realizado desde el pasado mes de octubre y confía en su labor diaria para afrontar con garantías el tramo final del curso. El club mantiene su compromiso para fortalecer la plantilla y conseguir devolver al equipo al lugar que todos queremos", finalizó.