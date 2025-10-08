Archivo - Borja Jiménez, nuevo entrenador del Sporting de Gijón hasta 2027. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

El técnico abulense releva en el banquillo sportinguista a Asier Garitano

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El técnico Borja Jiménez Sáez (Ávila, 1985) ha sido nombrado nuevo entrenador del Real Sporting de Gijón hasta el 30 de junio de 2027 en sustitución del destituido Asier Garitano, según ha anunciado el club asturiano en un comunicado en su web oficial.

El nuevo técnico rojiblanco se estrenó en los banquillos en el Real Ávila CF. Su carrera le llevó a dirigir al segundo equipo del Real Valladolid, al CD Izarra, al Club Rápido de Bouzas y al CD Mirandés, conjunto con el que consiguió su primer ascenso a LaLiga Hypermotion.

En el verano de la temporada 2019-20, al frente del Asteras Trípoli FC de Grecia, tuvo su primera experiencia en el extranjero. En el mercado invernal, tomó la dirección técnica del FC Cartagena, finalizando la campaña con su segundo ascenso a la categoría de plata del fútbol español.

Al curso siguiente, en el conjunto albinegro, se estrenó en los banquillos de LaLiga Hypermotion. En mayo de 2021, se puso al frente del RC Deportivo en la Primera RFEF, con el que disputó el 'play-off' de ascenso.

En el curso 2023-24, tomó las riendas del CD Leganés, al que llevó a LaLiga EA Sports tras una temporada en la que consiguió el campeonato de la Segunda División. La campaña siguiente se estrenó con el conjunto madrileño en la élite del fútbol español.

Borja Jiménez, que dirigirá su primera sesión de entrenamiento este miércoles para preparar el encuentro del próximo domingo (16:15 horas) contra el Racing Club correspondiente a la novena jornada de LaLiga Hypermotion, será presentado en El Molinón-Enrique Castro Quini a partir de las 12:30 horas.