Las botas más icónicas de Decathlon estrenan colores para acompañar a cada forma de jugar

El futbolista Antoine Griezmann, con las nuevas CLR Low FG Q1 de Decathlon. - DECATHLON

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Decathlon renueva algunos de sus modelos más conocidos de botas de fútbol con nuevos colores y diseños, combinando estética y técnica para adaptarse a diferentes formas de entender el juego.

Desde quienes viven el fútbol a toda velocidad y los que disfrutan de cada control hasta los que buscan una bota que les acompañe en cualquier partido, las nuevas propuestas de CLR, Viralto y MG ponen el foco en tres maneras diferentes de jugar y disfrutar del deporte.

Las nuevas CLR Low FG Q1, por 79,99 euros, llegan con una combinación de blanco y amarillo Meteor que aporta una estética limpia, luminosa y muy reconocible. Pero el nuevo color no es lo único que cambia: serán también las botas que el francés Antoine Griezmann llevará en su nueva etapa con el Orlando City y que Javier Boñar, del Atlético Madrileño y nuevo embajador de la marca, utilizará durante la temporada.

"La familia CLR está pensada para quienes priorizan ligereza. Su construcción y suela están concebidas para acompañar los cambios de ritmo, mientras que el concepto Skin Control busca proporcionar una sensación de segunda piel y favorecer el contacto con el balón", explicó el comunicado de Decathlon.

La gama Viralto defiende que el control también es parte del juego. Las Viralto III MG/AG, con un precio de 44,99 euros, incorporan un nuevo color coral que actualiza el modelo y lo combina con el negro para aportar un punto de personalidad al terreno de juego.

Apuesta por el confort y la flexibilidad, gracias a la tecnología Flex-H, que permite un mayor dinamismo multidireccional. Su suela MG/AG está diseñada para ofrecer tracción sobre terrenos sintéticos, convirtiéndola en una opción pensada para quienes buscan comodidad y control durante el partido.

Y, por último, la gama MG, de 14,99 euros, con color y comodidad para los más pequeños. "Para los niños, estrenar botas también es estrenar ilusión. Las nuevas 160 MG JR EASY están pensadas para acompañar a los más pequeños en sus primeros partidos y entrenamientos, con un diseño sencillo y práctico", destacaron.

Su cierre de velcro EASY facilita que puedan ponerse y quitarse las botas por sí mismos, mientras que la suela MG ofrece tracción sobre césped sintético. Además, sus materiales están pensados para resistir el uso habitual y acompañarles durante toda la temporada.