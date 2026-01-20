El Bournemouth de Iraola se deja dos puntos en el descuento

Charalampos Kostoulas anota el gol del empate en el Brighton-Bournemouth - Gareth Fuller/PA Wire/dpa

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Bournemouth de Andoni Iraola ha cosechado un empate ante el Brighton (1-1) en el último partido de la vigésima segunda jornada de la Premier League, en el que una espectacular chilena de Charalampos Kostoulas en el minuto 91 hizo ceder dos puntos a los 'Cherries'.

El conjunto dirigido por el técnico vasco se adelantó superada la primera media hora gracias a un penalti transformado por Marcus Tavernier, pero ya en el descuento apareció el delantero griego para, con un acrobático remate, salvar el empate para el cuadro local.

Con este resultado, el Bournemouth no puede dar continuidad a la victoria ante el Tottenham y se queda decimoquinto con 27 puntos, diez más que el descenso, mientras que el Brighton, que suma por cuarta jornada consecutiva -tres empates y un triunfo- cuenta con 30 unidades.