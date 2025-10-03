El Bournemouth de Iraola remonta al Fulham y asciende al segundo puesto

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Bournemouth ha doblegado este viernes al Fulham (3-1) en el primer partido de la séptima jornada de la Premier League, en el que los de Andoni Iraola tuvieron que neutralizar el tanto inicial de los visitantes y sellar una victoria que les permite ascender a la segunda posición de la tabla.

En el Vitality Stadium, Ryan Sessegnon adelantó a los 'whites' en el minuto 70, pero los 'cherries' consiguieron darle la vuelta al marcador en menos de un cuarto de hora. El ghanés Antoine Semenyo anotó el empate en el 78 y Justin Kluivert remontó poco después, en el 84. Ya en el descuento, Semenyo cerró su doblete y ató el triunfo.

Con este resultado, el Bournemouth, que enlaza seis jornadas puntuando, alcanza los 14 puntos y se queda a uno del líder Livepool, mientras que el Fulham encaja su segunda derrota seguida y se queda con ocho unidades, cuatro más que la zona de descenso.