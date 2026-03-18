Bragarnik respalda a Eder Sarabia: "La música no suena como queremos, pero confíamos en el director de orquesta"

Archivo - El propietario del Elche CF, Christian Bragarnik, en rueda de prensa en el Martínez Valero. - ELCHE CF - Archivo

ELCHE (ALICANTE), 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El máximo accionista del Elche CF, Christian Bragarnik, confirmó la continuidad del entrenador del conjunto franjiverde, Eder Sarabia, a pesar de la mala racha de resultados de 2026 que le ha situado, por vez primera, en puestos de descenso a LaLiga Hypermotion e invitó a la afición a "volver a creer" y apoyar al equipo este sábado (14:00) en la 'final' contra el Mallorca.

"Los jugadores le ponen disciplina y responsabilidad para poder interpretar esa mejor música, pero esa música no está sonando como esperamos y cuando pasa hay dos caminos: cambiar el director de orquesta o romper la orquesta. Y confiamos en ese director", comentó en rueda de prensa en el Martínez Valero.

Bragarnik cree que la plantilla es la misma que afrontó "de igual a igual" a sus rivales en una Liga tan competitiva como LaLiga EA Sports. "Creo que no desapareció eso, pero el factor emocional cuando los resultados no llegan nos hacen perder la confianza. Los balones que antes entraban ahora no están entrando, y la liga española no te perdonan esos errores", argumentó.

Por ello, el propietario del Elche animó a la hinchada a "volver a creer" y que los jugadores entiendan que perdiendo los miedos pueden "volver a representar eso tan lindo que desempeñaban en el campo de juego". "No hace más de dos meses nos rompíamos las manos y casi todo el fútbol español nos reconocía por el juego que estábamos realizando.

Y hoy, a partir de algunos resultados que no se han dado, y no sólo errores propios, pero también algunos arbitrales las cosas no se están dando de la misma manera", lamentó.

Bragarnik recalcó que ese 'director de orquesta', en el que confía "plenamente", es el mismo que hace menos de nueve meses juntó a 200.000 personas en las calles de Elche para celebrar el ascenso. "Seguramente tendrá que evaluar un montón de cosas para seguir mejorando en su primera experiencia en la categoría. Pero esta propiedad está convencida, y creo que el equipo también, para volver a lograr este tan ansiado objetivo que tenemos todos juntos", indicó.

A pesar de la importancia del encuentro contra el Mallorca, Bragarnik destacó que no dependen de esta primera 'partitura' sino que son diez, en las que deben sumar 14 o 15 puntos. "No estamos perdidos y creo que al final terminan ganando los buenos. La última temporada en Primera cambiamos cuatro entrenadores buscando un revulsivo y no lo pudimos conseguir", recordó.

El máximo accionista del Elche aseguró que ve que el vestuario "está unido". "Con Osasuna o Sevilla no merecimos empatar sino ganar, y merecemos cuatro o cinco puntos más como en la jugada final del partido contra el Real Madrid. Y capaz que ahora estaríamos hablando de otra cosa", manifestó.

Por último, volvió a expresar su confianza en el técnico franjiverde. "No tengo el futuro, pero ¿acabar la temporada? Seguro que seguirá la siguiente. La vida te presenta cosas y debería pasar unas muy distintas, pero no sólo ganar o perder. Mientras el equipo repita esta idea, sobre todo de local. Estamos más que convencidos en nuestro director de orquesta, la gente debería tener memoria", concluyó.