Archivo - Brahim Díaz, en un partido con el Real Madrid CF ante el Málaga CF en el Santiago Bernabéu. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El extremo hispanomarroquí Brahim Díaz renovó su contrato con el Real Madrid, que expiraba el próximo 30 de junio del próximo año, por los próximos cuatro años, hasta el final de la temporada 2030-31, cuando cumpla más de 12 años en el club.

"El Real Madrid CF y Brahim Díaz han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2031", anunció un comunicado de la entidad madridista publicado en su página web.

El malagueño llegó al Real Madrid en enero de 2019 con 19 años y en sus seis temporadas defendiendo la camiseta merengue, ya que estuvo tres cedido en el AC Milan, ha disputado 173 partidos y ha ganado una Champions, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, dos Ligas y dos Supercopas de España.

Sin embargo, este curso el extremo ha jugado en 10 partidos y en solo 2 de ellos fue titular, disfrutando de un total de 258 minutos. Díaz tuvo más protagonismo en el inicio del curso, de la segunda etapa de José Mourinho, pero la irrupción de Yan Diomande le llevó a un segundo escalón en las alternativas al once titular.

Aunque el malagueño ya ha dado 4 asistencias en apenas 110 minutos repartidos en cuatro encuentros disputados en Champions, y espera ahora que la renovación por cuatro temporadas, hasta 2031, le permita tener más oportunidades. Brahim Díaz es internacional con Marruecos, selección con la que ha jugado 36 partidos hasta el momento y ha marcado 15 goles, siendo además el máximo goleador de la Copa África 2025.

Esta renovación de Brahim Díaz se suma a las ya anunciadas del turco Arda Güler, el francés Aurélien Tchouaméni, el belga Thibaut Courtois y el brasileño Vinícius Júnior, que fue la primera el pasado mes de agosto.