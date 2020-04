Bruno: "Hay mucha gente muriendo para que yo me preocupe de mi contrato"

MADRID, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Levante Bruno González restó importancia al futuro del fútbol tras la pandemia del COVID-19 y recordó que "hay mucha gente muriendo" para que se preocupe por su "contrato" más allá del 30 de junio, además de asegurar que "lo importante ahora" es la salud de las personas por encima de cualquier otra cuestión.

"¿Vuelta de LaLiga? Me preocupa lo que pase porque cuando volvamos significará que todo ha mejorado mas allá de si yo termino contrato. Hay mucha gente muriendo para que ahora a mí me preocupe si yo termino mi contrato o no. Yo firmé hasta junio y tiene unos riesgos, unos que controlas y otros que no", apuntó Bruno en el canal oficial del Levante.

"Lo más importante ahora es que todo vuelva a la normalidad, por la gravedad y por las muchas pérdidas", manifestó el central granota, que deseó volver "cuanto antes" al terreno de juego, siendo siempre prioritario la cuestión sanitaria. "Ojalá se retome por todo lo que hay en juego en cuanto a la economía del país y mundial y los puestos de trabajo", agregó.

"La gente habla de los futbolistas con los ERTE, pero es una cadena y cuando empiece a solucionarse de arriba a abajo volveremos a jugar y ojalá sea cuanto antes", incidió el defensa del Levante, que pasa el confinamiento "como puede" y admitió que le está "costando dormir" sin el ejercicio que habitualmente realiza sobre el verde.

"Al final no puedes ni debes salir de casa y me pego un tiro si no puedo hacer deporte. Me está costando dormir y esto me viene bien. Somos profesionales y trabajamos para que cuando volvamos no nos coja de cero", manifestó Bruno, que también se entretiene con el boxeo. "Tengo un saco y aprovecho, me sirve para estar un poco aislado de toda la situación, quemo muchas calorías", finalizó.