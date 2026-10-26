El Burgos gana en Andorra y se mete en zona de 'Playoff' - LALIGA

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Burgos CF ha logrado este lunes una victoria ante el FC Andorra (2-3) en el último partido de la undécima jornada de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite al conjunto blanquinegro ascender a la sexta posición, última de la zona de promoción de ascenso.

Jon Karrikaburu, que se marchó lesionado minutos antes del descanso, adelantó a los de Sergio Francisco a los diez minutos, aunque Lauti, en el 14, neutralizó el tanto. Respondió en el 17 Luengo y antes de que se cumpliese la primera media hora Curro incrementó la renta del cuadro visitante desde el punto de penalti.

Jordi Cano, minutos antes de que acabase la primera parte, recortó distancias. Ya en la segunda mitad, ambos equipos agotaron la pólvora y el marcador no se movió. De esta manera, el Burgos suma su segundo triunfo seguido y se sitúa sexto con 20 puntos, a cinco de la zona de ascenso directo; el Andorra (10), por su parte, continúa marcando los puestos de descenso tras perder por segundo partido consecutivo.