Busquets: "En cualquier partido entre dos equipos grandes, el que no tiene el balón sufre"

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El futbolista catalán Sergio Busquets, centrocampista del FC Barcelona, ha opinado este domingo que "el que no tiene el balón sufre" cuando se juega un partido "entre dos equipos grandes, señalando así la clave para la derrota culé contra el Real Madrid (2-0) durante la jornada 26 de LaLiga Santander.

"A todos nos gusta tener el balón y creo que tenemos jugadores para ello. Pero a veces no se puede, y no solo le ocurre al Barça, yo creo que todos los equipos sufren. Está claro que, comparados con otros equipos, no somos el equipo más defensivo ni el más físico. En cualquier partido entre dos equipos grandes, el que no tiene el balón sufre", ha comentado Busquets ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Teníamos una oportunidad única de sacar distancia. Llegábamos líderes con dos puntos y no ha podido ser. Yo creo que hemos hecho una primera parte muy buena, con ocasiones claras para ponernos por delante, pero en la segunda ha cambiado", ha analizado.

"Nos ha costado salir más desde atrás, hemos perdido algún balón que ellos lo han aprovechado para venirse arriba con su público. Y en una jugada desgraciada nos han metido de rebote el 1-0", ha asegurado, en alusión al gol de Vinicius Jr. para abrir el marcador.

Además, Busquets ha dado varios motivos para explicar la derrota en el estadio Santiago Bernabéu. "Por las pérdidas, porque no sabemos salir bien de saque de puerta en algunos momentos que ellos presionan mano a mano. Y cuando te presionan así mano a mano, está claro que, si sales, tienes muchas ventaja porque tienes casi todo el campo", ha argumentado.

"Pero, si no, también es peligroso a nuestra contra. Queremos asumir esos riesgos porque creo que tenemos jugadores para ello, pero a veces sí es verdad que no estás acertado en algún balón y corres ese peligro", ha avisado.

Mientras, ha restado importancia a la mayor solidez física de los merengues. "Al final ha sido por dinámicas. En la primera parte parecía que nosotros estábamos mejor, en la segunda ellos... Pero eso te lo da el partido, no creo que sea cosa del estado físico", ha reiterado.

"Hay que quedarse con las cosas positivas, que yo creo que en la primera parte hemos hecho muchas", ha concluido Busquets, cuyo equipo ha dejado escapar una gran opción de distanciarse del Real Madrid en lo alto de la tabla liguera.