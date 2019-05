Busquets: "He perdido títulos y partidos, pero como éste ninguno"

Publicado 12/05/2019 21:54:31 CET

BARCELONA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Sergio Busquets confesó que aún no se ha recuperado de la eliminación en las semifinales de la Liga de Campeones contra el Liverpool, después de afirmar que ha perdido "partidos" y "títulos", pero que "ninguno" como el del pasado martes en Anfield.

"Estamos muy tocados. He perdido títulos y partidos, pero como éste golpe no ha habido ninguno. Para todos es muy difícil, aunque forma parte de este deporte. Entre todos saldremos adelante. Nos queda la final de la Copa", indicó después de la victoria (2-0) contra el Getafe en la penúltima jornada de LaLiga Santander.

Busquets admitió que los pasados han sido "días duros". "Queríamos salir del agujero profundo. Teníamos que asumir el día de hoy. Teníamos que ver cómo estaba la afición. Han mostrado su disconformidad. Hay que tirar para adelante. Luego nos han apoyado y han estado bien. No es el mejor momento del equipo ni del club. Sólo podemos decir gracias y tirar hacia delante. No sé si es el día más difícil de mi carrera, pero uno de ellos seguro", indicó.

Acerca de llevar a cabo una 'revolución' en el vestuario azulgrana ante la próxima temporada, el segundo capitán del Barça dijo que es de los que piensa que hay que juzgar el papel del equipo a final de temporada. "Los jugadores y el 'staff' estamos unidos desde el primer partido hasta el final. Si es lo mejor para el club para que no volviera a pasar ... Pero tampoco hay que perder la cabeza", señaló.

No obstante, el mediocentro blaugrana destacó el papel del Barça en el presente curso, en el que aún pueden lograr el 'doblete' si ganan al Valencia en la final de Copa. "Parece que lo que conseguimos es fácil y no es así. Tenemos la opción de lograr un doblete, algo que no se ha conseguido tantas veces, ocho, en la historia del club y han sido en los últimos años", subrayó.